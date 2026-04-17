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देवास में हथौड़ा लेकर दौड़े कलेक्टर, पीछे रहे अधिकारी, सामने आई ये कहानी

आईटीआई भवन की लैब रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर ने अपने हाथों से हथौड़े चलाकर भवन की दीवारों की गुणवत्‍ता की जांच. इस दौरान अधिकारी भी पीछे-पीछे चलकर तकनीकी जानकारी नोट करते रहे. कलेक्टर का हथौड़ा वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है.

देवास : कलेक्टर ऋतुराज सिंह का हथौड़ा एक्शन देवास में चर्चा का विषय रहा. कलेक्टर ने देवास शहर में चल रहे विभिन्‍न विकास कार्यों व भवन निर्माण का निरीक्षण किया और अपने हाथों से निर्माणधीन भवनों की जांच की. इस दौरान वे आईटीआई भवन का निरीक्षण करने पहुंचे, तो हथौड़ा लेकर खुद कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जांच करने लगे. निरीक्षण के दौरान उन्‍होंने भवन की लेब रिपोर्ट भी देखी.

हथौड़ा एक्शन पर ये बोले कलेक्टर

कलेक्टर ने मीडिया को बताया, '' हर सरकारी भवन के निर्माण की मजबूती और गुणवत्‍ता जांचने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है. इसलिए मैंने अपने हाथों से हथौड़े चलाकर जांच की. बिल्डिंग काफी मजबूत पाई गई है.'' कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान गुणवत्‍तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए और अव्‍यवस्थित बनाई गई दीवार पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीओ पीआईयू रूपेश सोलंकी को व्‍यवस्थित कार्य काराने के निर्देश दिए.परिसर में ग्रीनलॉन बनाकर कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए.

जब कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निर्माण की गुणवत्‍ता जांचने चलाए हथौड़े (Etv Bharat)

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इसके अलावा देवास कलेक्टर ने कुशाभाऊ ठाकरे स्‍टेडियम में निमार्णाधीन सिंथेटिक ट्रेक का निरीक्षण किया. कलेक्‍टर सिंह ने ट्रैक की गुणवत्‍ता का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण अंतर्राष्‍ट्रीय मापदण्‍डों के अनुसार किया जाए. पूल व परिसर की स्‍वच्‍छता के संबंध में भी निर्देश दिए गए.

जानें हथौड़ा एक्शन पर क्या बोले कलेक्टर (Etv Bharat)

कलेक्टर ने की बैडमिंटन कोर्ट की तारीफ

कलेक्‍टर ने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण किया और उसकी सराहना करते हुए कहा, '' बैडमिंटन कोर्ट में बड़े स्‍तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा सकता है, जिससे जिले के खिलाड़ी उभर कर निकलें व राष्‍ट्रीय एवं अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहुंच सकें.'' इस दौरान उन्‍होंने बॉस्‍केटबॉल कोर्ट व ओपन जिम भी देखी.

निर्माण क्वालिटी में न हो कई कमी

कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्‍ता पूर्ण किए जाएं. उन्‍होंने व्‍यवस्थित पार्किंग व सर्किट हाउस सीमा पर "हेजिंग" निर्माण व गार्डन बनाने के लिए अन्‍य आवश्‍यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उनकी टीम सभी निर्माणकार्यों की आगे भी मॉनिटरिंग करेगी.