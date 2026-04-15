ETV Bharat / state

देवास में कलेक्टर की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा, फेक साइन कर जमीन बेचने का मामला, बाबू-ब्रोकर पर केस दर्ज

दरअसल, देवास कलेक्ट्रेट कार्यालय से फर्जी आदेश जारी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसने प्रशासनिक तंत्र की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है. इस सनसनीखेज खुलासे में सरकारी बाबुओं और एक दलाल की कथित मिलीभगत उजागर हुई है. कलेक्टर ने सबसे पहले BNP थाना पुलिस को एक शिकायत पत्र भेजा. जिस पर जांच करते हुए शहर के BNP थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजों में कूटनीतिक तरीके से तैयार करना सहित विभिन्न धाराओं के तहत नजूल शाखा के बाबू रमेश लोबानिया, अपर कलेक्टर कायर्यालय के बाबू संजय जाटव, विजयागंज मंडी तहसील के बाबू जितेंद्र भद्रे और एक दलाल पर मामला दर्ज किया है.

देवास: कलेक्टर ऋतुराज सिंह के फर्जी आदेश पत्र तैयार कर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है. कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ 3 बाबू और 1 दलाल पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

CSP सुमित अग्रवाल ने बताया कि "सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न जिम्मेदार पदों पर पदस्थ होते हुए फर्जी कागज तैयार कर छोटे लोगों की जमीन बेचने का प्रयास किया गया था. करीब 10 दिन पहले कलेक्टर ऋतुराज सिंह को मामले की जानकारी मिली तो संदिग्ध लगने पर कलेक्टर ने तत्काल एक शिकायत पत्र शहर की BNP थाने में दिया. जिस पर जांच में सामने आया कि कलेक्ट्रेट के नाम पर फर्जी आदेश जारी कर न केवल नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हुए सरकारी दस्तावेजों में कूटनीतिक करना, पैसों के लालच में किया गया.

दस्तावेजों की विश्वसनीयता उठाया फायदा

यह गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा है, जिसमें अंदरूनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम रही. आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता का फायदा उठाकर फर्जी आदेश तैयार किए गए और उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की गई. इस पूरे खेल में एक दलाल की संलिप्तता ने मामले को और गंभीर बना दिया." फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

एएसपी जयवीर सिंह भदोरिया ने बताया " फर्जी तरीके से कागज तैयार कर जमीन बेचने का प्रयास था. अपर कलेक्टर कार्यालय के बाबू जाटव, विजयागंज मंडी तहसील के बाबू भद्रे, एसडीएम देवास नजूल शाखा के बाबू लोबानिया और एक दलाल कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है. इन्होंने हर कागज फर्जी तैयार कर छोटे लोगों की जमीन बेचने का प्रयास किया है. एक किसान कि तो रजिस्ट्री भी करवा दी थी. जिसको शून्य करवाया है.