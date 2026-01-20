एक्शन में देवास कलेक्टर, लापरवाही करने वाले 18 अधिकारी, कर्मचारी व चिकित्सकों पर गिरी गाज
देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आम जनता के स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बरतने वाले 18 चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारियों पर की सख्त कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 11:37 AM IST
देवास : कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सोमवार को सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और चिकित्सकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. देवास कलेक्टर ने आम जनता के स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बरतने वाले 18 चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को निलम्बित, पांच की वेतनवृद्धि रोकने, तीन पर विभागीय जांच, सात के वेतन काटने व दो को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है. कलेक्टर की इस कार्रवाई से दवास के सरकारी कर्माचारियों में हड़कंप मच गया है.
इस बात पर भड़के कलेक्टर
सोमवार को कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ले रहे थे. बैठक में कलेक्टर ने शिशु स्वास्थ्य व मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं प्रदायगी, आयुष्मान योजना सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन परिवार विकास कार्यक्रम, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एनआरसी आदि की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में 66.04 प्रतिशत एएनसी कार्य किया गया है, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा यह विभाग का नियमित कार्य है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
लापरवाही करने वाले कर्मचािरियों के वेतन पर कैंची
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम समेत कई स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कई अधिकारी-कर्मचारी और यहां तक की शिक्षकों पर भी कार्रवाई कर दी.गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल में एएनसी पंजीयन में लापरवाही पर प्रभारी एएनएम रीना साकेत व एएनएम दीपिका वर्मा का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देशे दिए गए हैं. वहीं, शहरी क्षेत्र में मॉनिटरिंग में लापरवाही करने पर बीईई सुखदेव रावत की दो वेतन वृद्धि रोकने, एएनसी कार्य में सोनकच्छ की स्थिति बहुत निराशाजनक होने पर सोनकच्छ बीपीएम दीपक चौहान की दस दिन और सोनकच्छ बीएमओ राकेश कुमार की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.
इस दौरान कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा, '' एनएनसी रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रतिमाह शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें, तभी आईएमआर तथा एमएमआर में सुधार होगा. लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी.'' एएनसी चेकअप में लापरवाही पाए जाने पर वाले बागली बीपीएम रतनसिंह जामले, कन्नौद बीपीएम प्रदीप पवार का दस दिन का वेतन और एपीएम स्वीटी यादव का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिए.
देवास कलेक्टर ने डॉक्टरों पर भी की कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता व लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, '' बिना कलेक्टर की अनुमति लिए बिना कोई भी बीएमओ छुट्टी पर नहीं जाए.'' कलेक्टर ने सोनकच्छ में पदस्थ डॉ आदर्श ननेरिया व डॉक्टर वर्षा राय द्वारा मुख्यालय पर नहीं रहने और मरीजों को समय पर सेवा नहीं देने पर शोकाज नोटिस दने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मातृ मृत्यु प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पानी गांव की चिकित्सक डॉ. मेघा कदम की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए.
रेफर एनीमिक महिला का कन्नौद में उपचार नहीं करने पर कन्नौद बीएमओ लोकेश मीणा सहित डयूटी स्वास्थ्य अधिकारी व जिला चिकित्सालय की डॉ. लक्ष्मी जायसवाल की विभागीय जांच बिठाने और ड्यूटी नर्स की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें-
- फेसबुक पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे कलेक्टर, फिर सामने आई डरावनी सच्चाई
- देवास जिले में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे 14 ट्रेनी अफसर, कलेक्टर ने सिखाई कलेक्टरी
सोनकच्छ में एसटीएलएस शर्मिला राठौर निलंबित
बैठक में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें टोंकखुर्द द्वारा शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर कलेक्टर ने संबंधितों की सराहना की. वहीं, सोनकच्छ में कार्य निराशाजनक पाए जाने पर सोनकच्छ एसटीएलएस शर्मिला राठोर का निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं. इसमें लापरवाही बरतने पर सोनकच्छ के बीसीएम पवन सवनेर का एक माह का वेतन काटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. कलेर्टर ने एनआरसी में भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य सुधार व जांच/उपचार में लापरवाही बरतने वाले एनआरसी डॉक्टर कपिल गांगिल की दो वेतन वृद्धि रोक दी है.