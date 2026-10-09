बेटे ने वीडियो कॉल पर कहा मुखाग्नि आप ही दे दो, मां बोली आश्रम ही करेगा पिंडदान तर्पण
देवास का बसेरा वृद्धाश्रम बेसहारों का बना सहारा, हर साल श्राद्ध में करते हैं पितरों का तर्पण, क्या कहते हैं बेसहारा बुजुर्ग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:55 PM IST
देवास/भोपाल: श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में कहा जाता है कि पितर अपने वंशजों के पास धरती पर आते हैं, लेकिन उपमा बाई पितर बनकर वंशजों के पास वापिसी छोड़िए, जीते जागते अपने बच्चों के पास नहीं जाना चाहती. पथराई आंखों में बड़े भरोसे के साथ कहती हैं जैसे कलश में ये मेरी अस्थियां रखी हैं, यहीं से विसर्जन के लिए ले जाएंगे. ना जीते जी मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूं. ना चाहती हूं कि मरने के बाद मेरे बेटे को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाए. कुंदा के पति तो मरने से पहले उनसे आखिरी वादा लेकर गए थे कि उनके बाद उनकी पत्नी भी आखिरी सांस तक यहीं रहेगी और यहीं से उनकी भी अस्थियां नर्मदा में बहाई जाएंगी.
देवास के इस बसेरा वृद्धाश्रम के संचालक दिनेश चौधरी जो हकीकत बयां करते हैं, उसमें समाज की रिश्तों की परतें उतरती जाती हैं. दिनेश बताते हैं, ऐसे वाकये भी हुए कि वृद्धाश्रम में मौत हो जाने के बाद हमने बेटे को फोन किया तो कहा नहीं आ पाएंगे. टाइम मैनेज नहीं हो रहा. फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया.
मुझे गया जी ये ही ले जाएंगे..बेटों के पास तो नहीं जाऊंगी
देवास जिले के बसेरा वृद्धाश्रम में रह रहीं उपमा बाई दो बरस पहले ही यहां आई हैं. पितृ पक्ष के इन दिनों में जब घर परिवार से बेदखल किए गए बुजुर्गों का यहां तर्पण होता है. जब उनकी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, तो उपमा बाई का ये भरोसा और मजबूत हो जाता है कि जिन्होंने जीते जी उन्हें बेघर बेदर किया. आखिरी वक्त में भी उनकी ज़रुरत नहीं पड़ेगी. उपमा कहती हैं "परिवार का नाम लेना मैंने छोड़ दिया. मेरी जिंदगी में उनका कोई नहीं नहीं. घर से मुझे निकाल दिया, तो अब मुझे क्या लेना देना. यही रहता है बेटा भी और फिर इत्मीनान की सांस लेकर कहती हैं. मेरी अस्थियां भी ये ही ले जाएंगे. यही तर्पण करेंगे मेरा.
मेरे पति ने मरने से पहले कहा था इसे यहीं आश्रम में रखना
कुंदा हिरफ महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. पति-पत्नी दोनों वृध्दाश्रम में थे. कुंदा कहती हैं, मेरे हसबैंड ने इसी आश्रम में आखिरी सांस ली थी. यहीं शांत हुए. उन्होंने मरने से पहले कह दिया था मेरे लिए मेरे जाने के बाद इसको यहीं रखना. मेरा बेटा है. शहर में रहता है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी. मेरे हसबैंड की अस्थियां यहीं आश्रम से ले जाई जा रही हैं. ये लोग ही तर्पण करेंगे उनका और मेरे मरने के बाद मुझे श्मशान तक ये ही ले जाएंगे.
एक दीवार पर टंगी 100 बुजुर्गों की तस्वीरें और तर्पण
आश्रम की एक पूरी दीवार पर 100 बुजुर्गों की तस्वीरें हैं. ये वो बुजुर्ग हैं, जो घर से बेदखल किए गए और आश्रम में जिनका बसेरा हुआ. आए तो फिर घर नहीं लौटे. आखिरी वक्त में भी जो अपनी औलाद का मुंह नहीं देख पाए और अंतिम संस्कार में भी जिनके कोई नहीं पहुंचा. आश्रम के प्रबंधक दिनेश चौधरी जब इस एक एक तस्वीर के पीछे की कहानी बयां करते हैं, तो समाज में रिश्तों की तार तार होती तस्वीर सामने आ जाती है. "वे कहते हैं, अभी तक जितने वृद्धजन का यहां निधन हुआ उनमें चार पांच ही ऐसे थे, जिनके परिजन अंतिम संस्कार में शामिल हुए. बाकी 95 के अंतिम संस्कार से लेकर अब पितृ पक्ष में तर्पण तक सब हमने ही किया है.
अमेरिका से बेटा बोला, वीडियो कॉल पर दिखा दो आप ही मुखाग्नि दे दो
बसेरा आश्रम के प्रबंधक दिनेश चौधरी बताते हैं, 2001 से आज तक करीब 100 वृद्धजनों का यहां देहांत हुआ, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हुए जो भुलाए नहीं भूलते. एक बुजुर्ग थीं, सुशीला बाई चौधरी, उनका एक बेटा अमेरिका और दूसरा यूरोप के किसी देश में था, यानि संपन्न, लेकिन दोनों बेटे नहीं आए. फोन किया सूचना दी तो कहा वीडियो कॉल से दिखा दीजिए आप ही मुखाग्नि दे दीजिए. टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, आ नहीं सकेंगे.
इसी तरह कार्णिक जी मुंबई के थे. परिवार में सब सक्षम, लेकिन अंतिम समय में कोई पास नहीं. चौधरी कहते हैं, जब सूचना देने फोन लगाओ तो बात कर लेते हैं लेकिन कई ऐसे वृद्धों के घरवाले हैं, जिनका फिर फोन स्विच ऑफ हो जाता है. अगर चार लड़के हैं तो एक भाई दूसरे के लिए कहता है कि उससे बोलो मैं क्यों करूं. यहां तक की जो परिवार अपने वृद्धों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उन्होंने आश्रम से ही अंतिम समय की परंपराएं पूरी करवाईं, ताकि घर में 13 दिन के शोक का पालन ना करना पड़े.
- जो कहीं नहीं कर पाते तर्पण उनका ठिकाना इंदौर में होलकर राजघराने का मुख्य समाधि स्थल
- सालों बाद पितरों का बना काल संयोग, खास तिथियों पर मिलेगा पितृ-मातृ ऋण से छुटकारा
वो लोग कहते हैं कि मेहमान आएंगे ग्यारह दिन का पालना कौन करेगा. चौधरी बताते हैं यहां पर गीता पाठ से लेकर अस्थि विसर्जन दसवीं त्रयोदशी के साथ पितृ तर्पण तक हम सब करते हैं."
25 वर्ष में 440 बुजुर्ग आए , 290 लौटे, 100 ने यहीं से कहा अलविदा
देवास के इस बसेरा वृद्धाश्रम में बीते 25 वर्षों में 440 बुजुर्गों को आसरा दिया है. इनमें से कई अपने परिवारों में वापस लौटे, सुलह समझाइश के कई दौर के बाद परिवार वाले उन्हें ले गए. ऐसे बुजुर्गों की संख्या 290 के करीब है. 150 बुजुर्ग ऐसे थे, जिन्होंने बसेरा में ही बस जाने का फैसला कर लिया. 100 बुजुर्ग आखिरी सांस तक इस आश्रम में ही रहे.
अभी करीब 50 बुजुर्ग हैं, जिनकी पूरी दुनिया अब ये आश्रम ही है. दिनेश चौधरी पितृ पक्ष के इन्ही दिनों में मृतक बुजुर्गों का पिंडदान समेत दूसरे कर्मकाण्ड के लिए गया जी जा रहे हैं. वे कहते हैं, जिन बुजुर्गों को उनके परिवारों ने बेघर कर दिया, जीवित रहे उनके लिए ये बसेरा तो है ही. देह छोड़ देने के बाद भी उन्हें तसल्ली रहे कि कोई उनका नामलेवा बाकी है.