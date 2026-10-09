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बेटे ने वीडियो कॉल पर कहा मुखाग्नि आप ही दे दो, मां बोली आश्रम ही करेगा पिंडदान तर्पण

बसेरा वृद्धाश्रम बुजुर्गों का सहारा ( ETV Bharat )

देवास/भोपाल: श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में कहा जाता है कि पितर अपने वंशजों के पास धरती पर आते हैं, लेकिन उपमा बाई पितर बनकर वंशजों के पास वापिसी छोड़िए, जीते जागते अपने बच्चों के पास नहीं जाना चाहती. पथराई आंखों में बड़े भरोसे के साथ कहती हैं जैसे कलश में ये मेरी अस्थियां रखी हैं, यहीं से विसर्जन के लिए ले जाएंगे. ना जीते जी मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूं. ना चाहती हूं कि मरने के बाद मेरे बेटे को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाए. कुंदा के पति तो मरने से पहले उनसे आखिरी वादा लेकर गए थे कि उनके बाद उनकी पत्नी भी आखिरी सांस तक यहीं रहेगी और यहीं से उनकी भी अस्थियां नर्मदा में बहाई जाएंगी.

देवास के इस बसेरा वृद्धाश्रम के संचालक दिनेश चौधरी जो हकीकत बयां करते हैं, उसमें समाज की रिश्तों की परतें उतरती जाती हैं. दिनेश बताते हैं, ऐसे वाकये भी हुए कि वृद्धाश्रम में मौत हो जाने के बाद हमने बेटे को फोन किया तो कहा नहीं आ पाएंगे. टाइम मैनेज नहीं हो रहा. फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया.