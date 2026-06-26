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देवास में बालकनी गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 6 साल की बच्ची गंभीर घायल

देवास में बालकनी गिरने से 2 महिलाओं की मौत ( ETV Bharat )

देवास के ग्राम खटांबा में श्रवण यादव के घर में पूजा का कार्यक्रम चला रहा था. जिसमें काफी संख्या में महिला पुरूष और बच्चे शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान शाम को मौसम बदला और तेज आंधी, तूफान के साथ बारिश होने लगी. इसी समय कार्यक्रम वाले घर का छज्जा अचानक गिर गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

देवास: ग्राम खटांबा में शुक्रवार शाम को 2 महिलाओं की छत के छज्जे से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई. शहर के बीएनपी थाना क्षेत्र के ग्राम खटांबा में ग्रामीण श्रवण यादव के घर पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. जिसमें परिवार के लोगों के साथ काफी संख्या में मेहमान शामिल थे. इसी दौरान अचानक घर की बालकनी (छज्जा) भरभराकर गिर गई.

हादसे में 2 महिलाओं की मौत

इस हादसे में 50 वर्षिय भगवंता बाई और 40 वर्षिय लक्ष्मी बाई की मौत हो गई. वहीं, 2 अन्य महिलाओं सहित एक 6 साल की बच्ची घायल है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई. बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसे इलाज के लिए अमलतास अस्पताल भेजा गया है.

तेज बारिश के दौरान गिरा छज्जा (ETV Bharat)

घायलों का किया जा रहा है उपचार

थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने इस मामले में कहा, "ग्राम खटांबा में श्रवण यादव नामक व्यक्ति के घर में पूजा का कार्यक्रम चल रहा था. जिसमें उनके परिजन और मेहमान भी आए थे. कार्यक्रम के दौरान आंधी, तूफान और भारी बारिश के कारण छत की मुंडेर(छज्जा) गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है. कुछ अन्य लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है.

'मृत अवस्था में 2 महिलाओं को लाया गया जिला अस्पताल'

जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार ने बताया, "ग्राम खटांबा में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान छत का छज्जा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिन्हें यहां लाया गया है."