बच्चों को खाना खिला मजदूरी करने जाती है मां, देवास में 3 नेत्रहीन संतानों के लिए ममता का कठोर तप
देवास की इस बेबस मां की दर्द भरी दास्तां, पति की मौत के बाद 3 जन्मजात नेत्रहीन बच्चों का कर रही है पालन-पोषण.
Published : October 19, 2025 at 5:06 PM IST
देवास: जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर, बागली तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम सालखेतीया में एक मां अपने टूटे हुए सपनों की राख से हर सुबह एक नई उम्मीद जलाती है. 3 जन्मजात नेत्रहीन बच्चों की मां अवंताबाई बेहद कठिन परिस्थितियों में अकेले बच्चों की जिम्मेदारियां उठा रही है. टूटी-फूटी झोपड़ी, बिजली और पक्के आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच अवंताबाई हर दिन मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं. बच्चों की दिव्यांगता, सरकारी योजनाओं तक सीमित पहुंच और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है.
3 नेत्रहीन बच्चे का अकेले पालन कर रही मां
अवंताबाई अपने 3 जन्मजात नेत्रहीन बच्चों के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहती है, जिसके आधे हिस्से में काबेलू (खप्पड़) तक नहीं हैं. प्लास्टिक की पन्नी ओढ़े यह झोपड़ी जब बारिश में सहारा नहीं बन पाई तो अवंताबाई ने पास में एक मकान किराए पर ले लिया. 3 साल पहले पति की मौत के बाद से अवंताबाई अपने तीनों बच्चों चंदू (16), सोहन (14), और रवीना (8) को संभाल रही है. अवंताबाई प्रतिदिन सुबह बच्चों को खाना-खिलाकर मजदूरी करने जाती है, ताकि शाम को घर में चूल्हा जल सके और उनको रोटी नसीब हो सके.
ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर रहा है एक बेटा
तीनों बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में भी अवंताबाई को संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने 3 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे तब जाकर उनका आधार कार्ड बना. सरकार की दिव्यांग सहायता योजना का लाभ केवल एक बेटे को ही मिल पा रहा है. दो अन्य बच्चे आज भी इस सहायता से वंचित हैं.
अवंताबाई न सिर्फ अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही है, बल्कि उनको शिक्षित भी कर रही है. दूसरे नंबर का बेटा सोहन, देवास के एक होस्टल में ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर रहा है. उसका कहना है कि वह पढ़-लिखकर एक कामयाब इंसान बनाना चाहता है, जिससे वो अपनी मां भाई और बहन की जिम्मेदारी उठा सके.
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया जारी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब अवंताबाई के पति जीवित थे, तो उनके नाम से आवास स्वीकृत था, लेकिन पति की असमय मृत्यु हो गई. जिसके बाद यह प्रक्रिया रूक गई. हालांकि प्रशासन का कहना है कि आवास की धनराशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही यह पैसा अवंताबाई के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
अवंताबाई की मांग है कि उनका पक्का मकान बन जाए और उनकी विधवा पेंशन लग जाए. जिससे उनको रहने को छत मिल जाएगी और रोजी-रोटी चलाने के लिए थोड़ा सहारा मिल जाएगा. इस परिवार को न सिर्फ सरकार के सपोर्ट बल्कि समाजिक संवेदना की भी जरूरत है.