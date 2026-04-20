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देवास में क्रिकेट खेलते समय हादसा, गेंद उठाने कुएं में उतरे 2 बच्चों की डूबने से मौत

देवास: ग्रामीण क्षेत्र नेवरी में उस समय मातम छा गया जब कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. बच्चे क्रिकेट खेलने के दौरान कुएं में गेंद निकालने पहुंचे थे. तभी एक बच्चा कुएं में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कुएं में कूद गया. इस दौरान दोनों कुएं में डूब गए. घटना के बाद पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा

नेवरी पुलिस चौकी प्रभारी हर्ष चौधरी ने मीडिया को बताया कि, ''ग्रामीण क्षेत्र में कुए से लगे खेत के आपस खाली मैदान ने गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. खेलते खेलते उनकी गेंद पास के एक कुएं में जा गिरी तो पहले देवेंद्र गेंद निकालने कुएं में उतरा. जहां पानी ज्यादा होने से वह डूबने लगा. अपने साथी को डूबता देख राजवीर उसे बचाने के लिए कुएं में कूदा तो दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में डूब गए. ग्रामीणों की मदद से कुएं से बच्चों के शव निकाले और हाटपीपल्या स्वास्थ्य केन्द्र भेजा. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.