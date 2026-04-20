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देवास में क्रिकेट खेलते समय हादसा, गेंद उठाने कुएं में उतरे 2 बच्चों की डूबने से मौत

देवास में दो बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई. वह गेंद लाने के लिए कुएं में उतरे थे, तभी हादसा हो गया.

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कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : April 20, 2026 at 10:04 AM IST

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देवास: ग्रामीण क्षेत्र नेवरी में उस समय मातम छा गया जब कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. बच्चे क्रिकेट खेलने के दौरान कुएं में गेंद निकालने पहुंचे थे. तभी एक बच्चा कुएं में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कुएं में कूद गया. इस दौरान दोनों कुएं में डूब गए. घटना के बाद पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा
नेवरी पुलिस चौकी प्रभारी हर्ष चौधरी ने मीडिया को बताया कि, ''ग्रामीण क्षेत्र में कुए से लगे खेत के आपस खाली मैदान ने गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. खेलते खेलते उनकी गेंद पास के एक कुएं में जा गिरी तो पहले देवेंद्र गेंद निकालने कुएं में उतरा. जहां पानी ज्यादा होने से वह डूबने लगा. अपने साथी को डूबता देख राजवीर उसे बचाने के लिए कुएं में कूदा तो दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में डूब गए. ग्रामीणों की मदद से कुएं से बच्चों के शव निकाले और हाटपीपल्या स्वास्थ्य केन्द्र भेजा. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान देवेंद्र (15 वर्ष), पिता मुकेश गोस्वामी, निवासी बरोठा फाटा नेवरी एवं राजवीर (16 वर्ष), पिता विनोद नायक, निवासी बरोटा फाटा नेवरी के रूप में हुई है. इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

घर में इकलौता था देवेंद्र
बताया जा रहा है कि देवेंद्र का रविवार को ही जन्मदिन था. मृतक देवेंद्र अपनी मां का इकलौता सहारा था. उसके पिता का कुछ वर्ष पूर्व ही निधन हो गया था. अब घर में उसकी मां अकेली बची है. विलाप करते हुए मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं और पूरा गांव गमगीन है. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आज सोमवार को दोनों का पोस्टमार्टम होगा और पुलिस अभिरक्षा में बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Last Updated : April 20, 2026 at 10:04 AM IST

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