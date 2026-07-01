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बीच सड़क पर भाभी को बेरहमी से पीटने वाले देवर और उसके दोस्त को पुलिस ने सिखाया सबक, भेजा जेल

कानपुर में भाभी से मारपीट करने वाला देवर और उसका दोस्त गिरफ्तार

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बीच सड़क पर भाभी को बेरहमी से पीटने वाले देवर और उसके दोस्त को पुलिस ने सिखाया सबक, भेजा जेल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:21 PM IST

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कानपुर: गुजैनी थाना क्षेत्र के बर्रा आठ में दो युवकों द्वारा एक महिला, उसके पति और मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने खुद मामले में संज्ञान लिया है. पीड़ित महिला की तहरीर पर डीसीपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई थी. घटना के कुछ देर बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

बीच सड़क पर भाभी को बेरहमी से पीटने वाले देवर और उसके दोस्त को पुलिस ने सिखाया सबक, भेजा जेल (सोर्स : मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस)

डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि बर्रा आठ निवासी एक महिला अपने पति व छोटी बच्ची के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में मौजूद उसके देवर हेमंत शर्मा और उसके मित्र संदीप ने अचानक रोक लिया और महिला को दोनों ने घूसों, चप्पलों से जमकर पीट दिया. जब पति ने बीच बचाव की कोशिश की तो पति और बाइक में बैठी छोटी बच्ची को भी जमकर पीटा. इस पूरे मामले का वीडिया राहगीरों ने बना लिया था, जो वायरल हो गया. इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने बहुत खराब ढंग से महिला के साथ मारपीट की है. घटना के बाद महिला मौके पर बेहोश भी हो गई थी. डीसीपी साउथ का कहना है कि फिलहाल मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है.

बेरहमी से महिला पर हमला

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में जब मारपीट का यह वीडियो वायरल हुआ तो क्षेत्रीय लोगों का कहना था आरोपियों ने बहुत बेरहमी से महिला को पीटा है. कुछ सेकेंड में ही कई घूसें जड़ दिए. जब तक महिला और उसका पति कुछ समझ पाता, तब तक दोनों आरोपी पूरी तरह से हावी हो चुके थे. मौके पर छोटी बच्ची का भी बुरा हाल था. घटना के बाद से वह भी सहम गई है.

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