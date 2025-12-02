ETV Bharat / state

देवव्रत महेश रेखे ने 50 दिनों में पूरा किया 2000 मंत्रों का ‘दंडकर्म पारायणम्’, ईटीवी भारत से बोले- अभी तो ये शुरुआत है

इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने देवव्रत महेश रेखे की तारीफ की. सीएम योगी ने काशी-तमिल संगमम मंच पर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. ईटीवी भारत ने देवव्रत महेश रेखे से बातचीत की. उन्होंने कहा कि काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक यह पाठ किया, जिसमें उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायणम् किया है.

वाराणसी : महाराष्ट्र के रहने वाले 19 साल के युवा देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों वाले कठिन ‘दंडकर्म पारायणम्’ को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी व्यवधान के पूरा किया है. यह साधना वाराणसी के रामघाट स्थित सांग्वेद विद्यालय में पूरी की गई. देवव्रत महेश रेखे को वेदमूर्ति की उपाधि दी गई है. वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे 200 साल के इतिहास में दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने इतनी जटिल वैदिक पाठ को अपने शुद्ध शास्त्रीय रूप में पूरा किया है.

पांच साल की उम्र से ही बोलने लगे मंत्र : देवव्रत महेश रेखे ने बताया, दंडक्रम में हर मंत्र को 11 अलग-अलग क्रम में दोहराना होता है. यह बेहद कठिन होता है, इसे आखिरी बार 200 साल पहले नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्र देव ने किया था और विश्व में दूसरी बार भारत में 200 साल बाद यह हुआ है. देवव्रत महेश रखे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं. उनके पिता महेश चंद्रकांत रेखे भी बड़े विद्वान हैं. पांच साल की उम्र से ही देवव्रत ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया था.

पीएम मोदी ने की तारीफ : पीएम मोदी ने देवव्रत महेश रेखे का तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है. उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है. भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है.

इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया. ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है. काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई. उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देशभर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया.

