देवउठनी एकादशी कल, होंगे तुलसी विवाह, जानिए क्या है मान्यता
हिंदू परंपरा में तुलसी विवाह के साथ ही मांगलिक और विवाह कार्यों की शुरुआत मानी जाती है.
Published : November 19, 2026 at 8:41 PM IST
कुचामनसिटी: राजस्थान में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक और वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे. इस दिन तुलसी विवाह के आयोजन की भी परंपरा है. मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.
पंडित कन्हैया लाल शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है. घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और प्रतिदिन उसकी पूजा करना भारतीय परिवारों की प्राचीन परंपरा रही है. तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं. यही वजह है कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है. इसे घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने वाला शुभ संस्कार माना जाता है.
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हिंदू परंपरा में तुलसी विवाह के साथ ही मांगलिक और विवाह कार्यों की शुरुआत हो जाती है. तुलसी विवाह में कन्यादान करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है. जिन परिवारों में कन्या नहीं होती, वे भी तुलसी विवाह का आयोजन करके इस धार्मिक परंपरा में भाग लेते हैं.
ये है मान्यता: पौराणिक कथा के अनुसार पतिव्रता वृंदा के शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और वृंदा तुलसी के रूप में पूजनीय बनीं. वृंदा की भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु ने हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी के साथ उनके विवाह का वरदान दिया.
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ये हैं मुख्य रस्में और परंपराएं: तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, फूलों और श्रृंगार सामग्री से दुल्हन की तरह सजाया जाता है. कई स्थानों पर गन्ने का मंडप बनाया जाता है और भगवान शालिग्राम (विष्णु स्वरूप) को पीले वस्त्रों में विराजमान किया जाता है. तुलसी की चुनरी और शालिग्राम जी के पीले वस्त्र का गठबंधन किया जाता है. परिवार के सदस्य या दंपती विधिपूर्वक कन्यादान का संकल्प लेते हैं. विवाह मंत्रों, शंख ध्वनि और मंगल गीतों के बीच फेरे या परिक्रमा की जाती है. इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण होता है.
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