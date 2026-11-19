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देवउठनी एकादशी कल, होंगे तुलसी विवाह, जानिए क्या है मान्यता

देवउठनी एकादशी पर होंगे तुलसी विवाह ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: राजस्थान में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक और वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे. इस दिन तुलसी विवाह के आयोजन की भी परंपरा है. मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.