देवउठनी एकादशी से सावों की शुरूआत, जोधपुर में रातानाडा गणेशजी को मिल रहे ढेरों निमंत्रण
रातानाडा गणेश जी के यहां उल्टा स्वास्तिक बना मन्नत मांगने की परंपरा है. मन्नत पूरी होने पर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है.
Published : November 1, 2025 at 3:36 PM IST
जोधपुर: देवउठनी एकादशी से वैवाहिक सीजन शुरू हो गया है. पहला अबूझ सावा एकादशी का है. इस दौरान करीब डेढ़ माह तक विवाह होंगे. जोधपुर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत शहर वासी रातानाडा स्थित गणेशजी को निमंत्रण देकर करते हैं. इसके तहत इस मंदिर में लोग अपने घर में होने वाले वैवाहिक समारोह का न्योता देने के लिए भगवान गणेश के दरबार में हाजरी लगा रहे हैं.
यह परंपरा वर्षों से शहर की आस्था का प्रतीक बनी हुई है. जिस घर में विवाह होने वाला हो, उसके मुखिया अथवा परिजन शुभ मुहूर्त पर मंदिर पहुंचकर मिट्टी के मांडणे से सजे मिट्टी के छोटे पात्र में गणेश की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करते हैं. गाजे-बाजे के साथ इसे घर लाकर मांगलिक कार्य संपन्न होने तक नियमित पूजन व भोग लगाया जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी से आरंभ हो रहे सावों के लिए अब तक जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से 250 से अधिक निमंत्रण पत्र प्रथम पूज्य के दरबार में पहुंचे हैं. पुजारी महेश अबोटी ने बताया कि मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. लोग अपने प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत के लिए यहां आते हैं. विवाह के बाद यहां 'ढोक' देने की भी परंपरा है.
गणेश जी लेकर जाते हैं, कार्य होने पर वापस लाते है: मान्यता है कि यहां गणेश जी को न्योता देने के बाद कुम्हार द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा कर धूमधाम से घर लेकर जाते हैं. जिसे मांगलिक कार्य की पूजा में स्थापित किया जाता है. जब मांगलिक कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है, तो लोग वापस यहां गणेश देने आते हैं. इस दौरान प्रसादी भी करते हैं. स्थानीय सुनील रूप राय ने बताया कि शादी के लिए गणेश जी के आए हैं. आज से फंक्शन है. मंदिर में उलटा स्वास्तिक का निशान बना कर भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं. मन्नत पूरी होने पर वापस सीधा स्वास्तिक बनाते हैं. स्थानीय पूजा सोनी ने बताया कि संतान के लिए उलटा स्वास्तिक बनाया था, आज वापस सीधा बनाया है.
स्वयंभू गणेश प्रतिमा: रातानाडा गणेश मंदिर में प्राकृतिक चट्टान में स्वयंभू गणेश प्रतिमा है. मंदिर का इतिहास लगभग साढ़े पांच सौ वर्ष पुराना है. माना जाता है कि यहां गणेशजी की प्रतिमा प्राकृतिक चट्टान में स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी. यह प्रतिमा करीब सवा छह फीट ऊंची और चार फीट चौड़ी है. विक्रम संवत 1857 में पहाड़ी पर एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया. वर्तमान में यह मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है.
11 जुलाई तक चलेगा शादियों का सीजन: देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ शादियों का दौर अगले साल 11 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक चलेगा. इस दौरान 9 महीने तक शादी विवाह होंगे. पंडितों के अनुसार इन 9 महीनों में 60 से ज्यादा दिन विवाह के मुहूर्त हैं. हजारों विवाह इस दौरान सम्पन्न होंगे.