देवउठनी एकादशी से सावों की शुरूआत, जोधपुर में रातानाडा गणेशजी को मिल रहे ढेरों निमंत्रण

जोधपुर: देवउठनी एकादशी से वैवाहिक सीजन शुरू हो गया है. पहला अबूझ सावा एकादशी का है. इस दौरान करीब डेढ़ माह तक विवाह होंगे. जोधपुर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत शहर वासी रातानाडा स्थित गणेशजी को निमंत्रण देकर करते हैं. इसके तहत इस मंदिर में लोग अपने घर में होने वाले वैवाहिक समारोह का न्योता देने के लिए भगवान गणेश के दरबार में हाजरी लगा रहे हैं.

यह परंपरा वर्षों से शहर की आस्था का प्रतीक बनी हुई है. जिस घर में विवाह होने वाला हो, उसके मुखिया अथवा परिजन शुभ मुहूर्त पर मंदिर पहुंचकर मिट्टी के मांडणे से सजे मिट्टी के छोटे पात्र में गणेश की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करते हैं. गाजे-बाजे के साथ इसे घर लाकर मांगलिक कार्य संपन्न होने तक नियमित पूजन व भोग लगाया जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी से आरंभ हो रहे सावों के लिए अब तक जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से 250 से अधिक निमंत्रण पत्र प्रथम पूज्य के दरबार में पहुंचे हैं. पुजारी महेश अबोटी ने बताया कि मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. लोग अपने प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत के लिए यहां आते हैं. विवाह के बाद यहां 'ढोक' देने की भी परंपरा है.

गणेश जी लेकर जाते हैं, कार्य होने पर वापस लाते है: मान्यता है कि यहां गणेश जी को न्योता देने के बाद कुम्हार द्वारा बनाई गई मूर्ति की पूजा कर धूमधाम से घर लेकर जाते हैं. जिसे मांगलिक कार्य की पूजा में स्थापित किया जाता है. जब मांगलिक कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है, तो लोग वापस यहां गणेश देने आते हैं. इस दौरान प्रसादी भी करते हैं. स्थानीय सुनील रूप राय ने बताया कि शादी के लिए गणेश जी के आए हैं. आज से फंक्शन है. मंदिर में उलटा स्वास्तिक का निशान बना कर भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं. मन्नत पूरी होने पर वापस सीधा स्वास्तिक बनाते हैं. स्थानीय पूजा सोनी ने बताया कि संतान के लिए उलटा स्वास्तिक बनाया था, आज वापस सीधा बनाया है.