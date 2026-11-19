खाटूश्यामजी जन्मोत्सव 2026: मथुरा-वृंदावन के कारीगर सजा रहे भव्य दरबार, दो दिन बंद रहेगा रींगस-खाटू मार्ग
खाटूश्यामजी में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. 19 से 21 नवंबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था.
Published : November 19, 2026 at 11:03 AM IST
सीकर: धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. जन्मोत्सव में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. वहीं, खाटूधाम आने वाले वाहनों के लिए तीन स्थानों पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
दो दिन तक वाहनों की आवाजाही बंद: जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी रींगस बृजेश कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं. इसके तहत 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 21 नवंबर को सुबह 10 बजे तक रींगस-लाखनी-लांपुवा-चौमूं पुरोहितान-खाटूश्यामजी सड़क मार्ग को 'नो व्हीकल जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, खाटूश्यामजी जाने वाले वाहनों के लिए रींगस-बावड़ी-ठिकरिया-शाहपुरा मोड़-52 बीघा पार्किंग (नेशनल हाईवे-52) मार्ग पर आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा.
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तीन स्थानों पर निःशुल्क पार्किंग: पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के अनुसार 19 नवंबर की रात से 21 नवंबर की सुबह तक रींगस-खाटू मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए 52 बीघा, सांवलपुरा और सीतारामपुरा जोहड़ी में निःशुल्क पार्किंग बनाई गई है. एनएच-52 से शाहपुरा होकर आने वाले वाहनों को 52 बीघा पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा. वहीं, पलसाना की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सांवलपुरा पार्किंग निर्धारित की गई है. वाहनों की निकासी मंढा और अलोदा की तरफ से होगी. श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर चारण खेत मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा. पार्किंग स्थलों और प्रमुख रास्तों पर संकेतक बोर्ड व बैलून लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो.
मथुरा-वृंदावन के कारीगर सजा रहे बाबा का दरबार: जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर को भव्य और आकर्षक रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह और व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने बताया कि मथुरा-वृंदावन से आए कारीगर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजा रहे हैं. यहां राधा-कृष्ण, श्रीकृष्ण और श्रीराम सहित अनेक देवी-देवताओं की मनमोहक झांकियां तैयार की जा रही हैं. देश-विदेश से मंगवाए गए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम फूलों से मंदिर का विशेष शृंगार किया जा रहा है. वृंदावन और मथुरा की तर्ज पर बनाई जा रही कलाकृतियां और फूलों की सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी. मथुरा से आए सजावट ठेकेदार सत्यप्रकाश ने बताया कि मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए कारीगर दिन-रात काम कर रहे हैं.
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तीन मैदानों में दर्शन की व्यवस्था: पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि जन्मोत्सव मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहेगा. सात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस उपाधीक्षक और 25 पुलिस निरीक्षकों के नेतृत्व में पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं संभालेंगे. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए चारण मैदान, लखदातार मैदान और मेला ग्राउंड में व्यवस्थाएं की गई हैं. जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. गौरतलब है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचते हैं. श्रद्धालु इसे बाबा श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और मंदिर कमेटी की ओर से भी इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं.
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