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देवउठनी एकादशी पर जागेंगे देव, तुलसी विवाह को लेकर बाजारों में रौनक, मांगलिक कार्य होंगे शुरु

देवउठनी एकादशी पर जागेंगे देव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर रामानुजगंज : देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. सुबह से ही बाजार में लोग एकादशी पूजा से जुड़े सामग्री गन्ना, फल, फूल, माला, चुनरी, हवन पूजन के सामान सहित अन्य चीजें की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं.



पूजा सामग्री के लिए जुटी भीड़

रामानुजगंज में देवउठनी एकादशी पूजा के लिए शहर के बाजार में गन्ना बेचने के लिए पहुचे व्यापारी नंदलाल कुशवाहा ने कहा कि एकादशी और तुलसी विवाह है. हम गन्ना लेकर यहां बाजार में आए हैं. गन्ना बेच रहे हैं एकादशी पूजा पाठ से संबंधित सामग्री भी बाजार में बिक रही है.