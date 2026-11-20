देवउठनी एकादशी पर जागेंगे देव, तुलसी विवाह को लेकर बाजारों में रौनक, मांगलिक कार्य होंगे शुरु
देवउठनी एकादशी के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है. इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 4:10 PM IST
बलरामपुर रामानुजगंज : देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. सुबह से ही बाजार में लोग एकादशी पूजा से जुड़े सामग्री गन्ना, फल, फूल, माला, चुनरी, हवन पूजन के सामान सहित अन्य चीजें की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं.
पूजा सामग्री के लिए जुटी भीड़
रामानुजगंज में देवउठनी एकादशी पूजा के लिए शहर के बाजार में गन्ना बेचने के लिए पहुचे व्यापारी नंदलाल कुशवाहा ने कहा कि एकादशी और तुलसी विवाह है. हम गन्ना लेकर यहां बाजार में आए हैं. गन्ना बेच रहे हैं एकादशी पूजा पाठ से संबंधित सामग्री भी बाजार में बिक रही है.
आज एकादशी पर बाजार में अच्छी खासी भीड़ है. लोग गन्ना और पूजन सामग्री खरीदने बाजार में पहुंच रहे हैं. हमारा गन्ना करीब साठ पर्सेंट बिक चुका है. गन्ने का दाम अभी पचास साठ रूपये जोड़ी के रेट से बिक रहा है- नंदलाल कुशवाहा, गन्ना व्यापारी
कार्तिक शुक्ल एकादशी से मांगलिक कार्य होते हैं प्रारंभ
रामानुजगंज श्रीराम मंदिर के पुजारी सुदर्शन दुबे ने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है आज प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है आज के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है भगवान शालीग्राम और माता तुलसी का पाणिग्रहण आज ही के दिन हुआ था इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र माना जाता है.
आषाढ़ महीने की एकादशी से भगवान विष्णु शयन में होते हैं. इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं. चतुर्मास समापन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से ही सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं- पंडित सुदर्शन दुबे, पुजारी
हिन्दू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह त्यौहार मनाया जाता है इस दिन माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है.
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