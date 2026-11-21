ETV Bharat / state

Devuthani Ekadashi 2026: गोविंद देवजी मंदिर में हुआ विशेष अभिषेक, घरों-मंदिरों में आज तुलसी-शालिग्राम विवाह की धूम

गोविंद देवजी मंदिर में शालिग्राम अभिषेक करते मंदिर हुए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : चार महीने के चातुर्मास विश्राम के बाद देवउठनी एकादशी पर देव जागे तो मंदिरों में शंखनाद और घरों में मंगल गीत गूंजे. जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में शालिग्राम जी का पंचामृत अभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की गई. वहीं शनिवार को शहरभर में तुलसी-शालिग्राम विवाह की धूम रहेगी. कहीं गन्ने के मंडप में सात फेरे होंगे तो कहीं तुलसी माता को बेटी मानकर महिलाएं कन्यादान की भावुक रस्म निभाएंगी.