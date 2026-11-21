Devuthani Ekadashi 2026: गोविंद देवजी मंदिर में हुआ विशेष अभिषेक, घरों-मंदिरों में आज तुलसी-शालिग्राम विवाह की धूम
देवउठनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को घरों और मंदिरों में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन होगा.
Published : November 21, 2026 at 11:21 AM IST
जयपुर : चार महीने के चातुर्मास विश्राम के बाद देवउठनी एकादशी पर देव जागे तो मंदिरों में शंखनाद और घरों में मंगल गीत गूंजे. जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में शालिग्राम जी का पंचामृत अभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की गई. वहीं शनिवार को शहरभर में तुलसी-शालिग्राम विवाह की धूम रहेगी. कहीं गन्ने के मंडप में सात फेरे होंगे तो कहीं तुलसी माता को बेटी मानकर महिलाएं कन्यादान की भावुक रस्म निभाएंगी.
कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर राजधानी के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन हुए. जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देवजी महाराज में ठाकुर श्रीजी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद ठाकुर श्री शालिग्राम जी (नारायण जी) को चांदी की चौकी पर विराजमान कर मंदिर के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित तुलसी मंच पर लाकर पंचामृत अभिषेक और पूजन किया. अभिषेक के बाद शालिग्राम जी और तुलसी महारानी की आरती कर भोग अर्पित किया गया. इसके बाद तुलसी महारानी और शालिग्राम जी की चार परिक्रमा की गई. शालिग्राम जी को चांदी के रथ में विराजमान कर मंदिर की परिक्रमा करवाई गई और फिर गर्भगृह में ठाकुर श्रीजी के समीप विराजमान किया गया. इस अवसर पर ठाकुर श्रीजी को लाल रंग की लप्पा जामा पोशाक, विशेष पुष्प, एकादशी के विशेष अलंकार, बड़ा मुकुट और छड़ी धारण कराई गई. साथ ही विशेष सागरी लड्डू का भोग अर्पित किया गया.
गन्ने के मंडप में होंगे तुलसी-शालिग्राम विवाह के फेरे: देवउठनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को घरों और मंदिरों में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन होगा. महिलाएं तुलसी के गमलों को चुनरी, फूलों और दीपों से सजाएंगी. गन्ने से विवाह मंडप तैयार होगा और हल्दी, मेहंदी, मंगल गीत, वरमाला, कन्यादान और फेरे जैसी पारंपरिक रस्में निभाई जाएंगी. कई महिला समूह इस आयोजन को सामाजिक और भावनात्मक स्वरूप भी दे रहे हैं. जिन परिवारों में बेटी नहीं है, वे भी तुलसी माता को बेटी मानकर कन्यादान की रस्म निभाएंगे. वैशाली नगर निवासी सृष्टि शर्मा ने बताया कि तुलसी विवाह में महिलाओं के लिए कन्यादान की रस्म सबसे भावुक क्षण होगा. कई महिलाएं तुलसी माता को अपनी बेटी मानकर उनका कन्यादान करेंगी. इस दौरान माता तुलसी को वस्त्र, चुनरी और शृंगार सामग्री अर्पित की जाएगी.
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खजाने वालों के रास्ते से निकलेगी शालिग्राम जी की बारात: खजाने वालों का रास्ता स्थित पांडे भवन से भगवान शालिग्राम जी की बारात निकाली जाएगी. रथ में वृन्दा रानी यानी तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम जी की झांकी सजाई जाएगी. रामकिशन सैनी ने बताया कि बारात माधो बिहारी जी का आहता, संसार चंद्र रोड स्थित विवाह स्थल पहुंचेगी. यहां गोधूलि बेला में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह संपन्न होगा.
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शहर के अन्य मंदिर में भी निभाई जाएगी रस्म: बजाज नगर राम मंदिर, राधादामोदरजी और गोपीनाथजी मंदिर सहित शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी तुलसी-शालिग्राम विवाह के आयोजन होंगे. इसी तरह राधादामोदरजी मंदिर में छप्पन भोग लगाते हुए तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाई जाएगी. वहीं मालवीय नगर, टोंक रोड और जगतपुरा सहित कई इलाकों के मंदिरों में विवाह आयोजन होंगे. इसके अलावा घरों में भी महिलाएं तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर आरती करेंगी और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगी.