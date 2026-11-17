देवउठनी एकादशी कब है?, पंडित से जानिए विधि-विधान और भगवान को जगाने का शुभ मुहूर्त
Dev uthani Ekadashi 2026 : देवउठनी एकादशी कब है, पंडित से जानिए इसका विधि-विधान और भगवान को जगाने का शुभ मुहूर्त.
Published : November 17, 2026 at 6:32 PM IST
Dev uthani Ekadashi 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चार महीने की योगनिद्रा के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं. इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. इस दिन से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं तो आईए जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसके व्रत का क्या विधि विधान है.
कब है देवउठनी एकादशी? : पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि इस वर्ष देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है. एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे से होगा जबकि एकादशी तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे होगा. व्रत पारण का समय दोपहर 1:11 बजे से दोपहर 3:18 बजे के बीच रहेगा.
पूजा का शुभ मुहूर्त: पंडित ने बताया कि पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:01 बजे से 05:44 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा. वहीं गोधूलि मुहूर्त (संध्या पूजा व भगवान को जगाने का समय) शाम 05:26 बजे से 05:52 बजे तक रहेगा.
देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? : पंडित विश्वनाथ ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवशयनी एकादशी) को भगवान विष्णु चार महीने के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है. इन चार महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं. कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की ये योगनिद्रा समाप्त होती है और वे जागृत होते हैं. भगवान के उठने की इसी खुशी और उत्सव के रूप में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है.
इस दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य क्यों शुरू होते हैं? : सनातन परंपरा में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत और नए व्यापार का आरंभ जैसे सभी संस्कार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साक्षी में संपन्न किए जाते हैं. चातुर्मास के दौरान (विशेषकर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के संधिकाल में) भगवान विष्णु विश्राम की मुद्रा में होते हैं, इसलिए पृथ्वी पर सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. देवउठनी एकादशी पर भगवान के जागने से ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, जिसके बाद पुनः शहनाईयां गूंजने लगती हैं.
व्रत और पूजा का विधि-विधान : देवउठनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ किया जाता है. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें. उसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर गन्ने का मंडप सजाएं और रंगोली से भगवान विष्णु के चरणों के प्रतीकात्मक चिह्न बनाएं. फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम शिला की स्थापना करें. उन्हें पीले वस्त्र, रोली, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. इस मौसम की नई फसल और मौसमी फल जैसे सिंघाड़ा, बेर, गन्ना, कंदमूल और गुड़ भगवान को अर्पित किए जाते हैं. शाम के समय शंख, घंटी और डमरू बजाकर मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को जगाया जाता है. भगवान की पूजा करने के बाद व्रत के पारण के समय अपने व्रत का पारण कर लें. इस दिन या इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना गया है.
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