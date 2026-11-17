ETV Bharat / state

देवउठनी एकादशी कब है?, पंडित से जानिए विधि-विधान और भगवान को जगाने का शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी 2026 ( ETV Bharat )

Dev uthani Ekadashi 2026 : ​हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चार महीने की योगनिद्रा के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं. ​इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. इस दिन से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं तो आईए जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसके व्रत का क्या विधि विधान है.

कब है देवउठनी एकादशी? : पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि ​इस वर्ष देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है. ​एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे से होगा जबकि ​एकादशी तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे होगा. ​व्रत पारण का समय दोपहर 1:11 बजे से दोपहर 3:18 बजे के बीच रहेगा.

​पूजा का शुभ मुहूर्त: पंडित ने बताया कि पूजा का ​ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:01 बजे से 05:44 बजे तक रहेगा, जबकि ​अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा. वहीं ​गोधूलि मुहूर्त (संध्या पूजा व भगवान को जगाने का समय) शाम 05:26 बजे से 05:52 बजे तक रहेगा. देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? : पंडित विश्वनाथ ने बताया कि ​आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवशयनी एकादशी) को भगवान विष्णु चार महीने के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है. इन चार महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं. ​कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की ये योगनिद्रा समाप्त होती है और वे जागृत होते हैं. भगवान के उठने की इसी खुशी और उत्सव के रूप में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है.