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भारी लैंडस्लाइड से बंद हुई सड़क, 2 पंचायतों के बागवानों का अटका सेब, 4 हजार लीटर दूध की सप्लाई प्रभावित

"आज सुबह के समय फिर से भारी मलबा सड़क पर आने के कारण रोड बंद हो गया है. उम्मीद है कि सड़क आज बहाल हो जाए. यहां पर लगातार भारी लैंडस्लाइड हो रहा है." - गोवर्धन शर्मा, एसडीओ, तकलेच

बीते दिनों लैंडस्लाइड के कारण बार-बार देवठी-कूलह सड़क बंद हो रही है. आज, रविवार सुबह के समय फिर से भारी लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क बंद हो गई है. सड़क अवरुद्ध होने के कारण बगीचों में तैयार सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंचाना चुनौती बन गया है. बागवानों को चिंता सता रही है कि अगर समय पर सड़क बहाल नहीं हुई तो तैयार फसल खराब हो सकती है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. वहीं, इन दिनों प्रदेश में सेब सीजन भी शुरू हो गया है, ऐसे में सड़कें बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान सेब बागवानों को हो रहा है. ऐसे ही हालात शिमला जिले के उपमंडल रामपुर से भी सामने आए हैं. सेब सीजन के बीच देवठी और कूहल दो पंचायतों की सड़क बंद होने से किसान-बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

स्थानीय निवासी प्रेम चौहान और दिनेश मेहता ने बताया कि लैंडस्लाइड के चलते बार-बार सड़क बंद होने का असर सिर्फ बागवानी पर ही नहीं, बल्कि दुग्ध कारोबार पर भी पड़ रहा है. क्षेत्र से प्रतिदिन करीब 4 हजार लीटर दूध मिल्क फेड तक पहुंचाया जाता है. सड़क बंद होने से दूथ की नियमित ढुलाई प्रभावित हो रही है. वहीं, किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो बागवानों के साथ-साथ दूथ उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सेब ढुलाई के लिए वैकल्पिक रास्ते की मांग

किसानों और बागवानों ने प्रशासन से देवठी-कूहल सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने की मांग की है. उनका कहना है कि सेब सीजन अपने चरम पर है और इस समय सड़क बंद होने का मतलब सीधे तौर पर तैयार फसल पर संकट मंडराना है. किसानों-बागवानों ने बालीधार-लालसा सड़क को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर दुरुस्त करने की मांग भी उठाई है. उनका कहना है कि जब तक मुख्य सड़क बहाल नहीं होती, तब तक इस मार्ग को यातायात योग्य बनाकर सेब, दूध और अन्य कृषि-बागवानी उत्पादों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सकती है.

सड़क बंद तो बढ़ रहा जोखिम

बागवानों का कहना है कि सेब को बगीचों से मंडी तक पहुंचाने में देरी होने पर फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. वहीं, दूध की रोजाना आपूर्ति बाधित होने से दुग्ध उत्पादकों के सामने अलग संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में सड़क की बहाली अब केवल यातायात का मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र की कृषि-बागवानी और दुग्ध अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला बन गया है. स्थानीय निवासी संदीप, अनिल चौहान, मनोज, हंसराज, अक्षय, विक्रम, अविनाश और मुकेश ने प्रशासन से सड़क बहाली के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू करने और वैकल्पिक मार्ग को तत्काल सुधारने की मांग की है.