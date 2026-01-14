ETV Bharat / state

हिमाचल में आज बंद हुए देवी-देवताओं के मंदिरों के कपाट, स्वर्ग प्रवास पर गए आराध्य

हिमाचल में आज कई देवी-देवता एक महीने के लिए स्वर्ग प्रवास पर चले गए हैं और मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं.

Devta Temple Doors closed in Rampur today
रामपुर में आज देवता मंदिर के कपाट बंद (ETV Bharat)
January 14, 2026

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में आज, 14 जनवरी से कई देवी-देवताओं के मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं. ये कपाट परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार बंद किए गए. मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सुबह विधिवत पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान के बाद देवी-देवता स्वर्ग प्रवास के लिए प्रस्थान किया. अब करीब एक महीने तक मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और मंदिर परिसरों में नियमित पूजा-अर्चना नहीं होगी.

ये देवता स्वर्ग प्रवास पर हुए रवाना

स्वर्ग प्रवास पर जाने वाले प्रमुख देवी-देवताओं में देवता साहेब छीजा कलेश्वर, छतरखंड पंचवीर ब्रांदली, दत्त महाराज, देवता साहेब डंसा दमुख, गसो काजल और देवता साहेब रचोली जाख सहित अन्य देवी-देवता शामिल हैं. क्षेत्र में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका स्थानीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से गहरा संबंध है. देव परंपरा से जुड़े जानकारों का कहना है कि स्वर्ग प्रवास का समय आत्मसंयम और श्रद्धा का होता है. इस दौरान क्षेत्र में कई धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है और लोग देवी-देवताओं के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं.

"आज सुबह चार बजे देवता साहेब का स्नान करवाया गया. उसके बाद पूजा-अर्चना कर देवता साहेब के मुहरों को एक स्थान पर रखा गया. उन्हें स्थानीय शुद्ध जड़ी बूटियों से ढक कर रख दिया गया है. जब करीब एक महीने के बाद देवता साहेब वापस स्वर्ग प्रवास से लौटेंगे, तब ही फिर से मुहरों को रथ में लगाया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी श्रद्धालुओं द्वारा देवता के दर्शन कर लेने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए." - कैलाश, पुजारी, देवता साहेब छीजा कलेश्वर

स्वर्ग प्रवास से लौटने के बाद देवता करेंगे भविष्यवाणी

देवता साहेब छीजा कलेश्वर के पुजारी कैलाश ने बताया कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, स्वर्ग प्रवास के दौरान देवी-देवता देव लोक में आराम करते हैं और क्षेत्र की सुख-समृद्धि, अच्छी फसल, स्वास्थ्य और आपदाओं से रक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. इस अवधि में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा-अर्चना नहीं कर पाते, लेकिन लोग अपने-अपने घरों में दीप जलाकर, मन ही मन आराध्य का स्मरण करते हैं. स्वर्ग प्रवास से लौटने के बाद देवता साहेब विशेष पूजा और देव मिलन के जरिए साल भर का फलादेश सुनाते हैं. इस फलादेश में आने वाले साल में क्षेत्र के लिए मौसम, फसल, आपदाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि से जुड़े संकेत दिए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में इस फलादेश को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग इसके अनुसार अपने कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा बनाते हैं.

