देव परंपरा का भव्य दृश्य, देवता साहेब छतरखंड पंचवीर के जन्मोत्सव पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
रामपुर में देवता छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव श्रद्धा से मनाया गया. कड़कड़ाती ठंड में भी हजारों भक्तों ने दर्शन कर देवता का आशीर्वाद लिया.
Published : January 1, 2026 at 6:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता. यहां की देव परंपराएं न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की मजबूत पहचान भी हैं. नए वर्ष की शुरुआत भी इसी देव परंपरा के भव्य और दिव्य दृश्य के साथ हुई. शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ब्रांदली गांव में देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया.
कड़कड़ाती ठंड में भी नहीं कम हुआ उत्साह
पौष माह की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. हर वर्ष 18 पौष को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और दिनभर दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा.
ढोल-नगाड़ों से गूंजा मंदिर परिसर
जन्मोत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण देवता साहेब के जयकारों से गूंज उठा. ढोल-नगाड़ों, करनाल और रणसिंघों की ध्वनि ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. श्रद्धालुओं ने नाटी नृत्य कर देवता साहेब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव का हिस्सा बने.
विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठान
इस अवसर पर देव विद्वानों और पुजारियों द्वारा विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ और पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए. भक्तों ने देवता साहेब से क्षेत्र में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. लोक मान्यता है कि देवता साहेब अपने क्षेत्र के रक्षक हैं और उनकी कृपा से प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होती है.
पीढ़ियों से चली आ रही देव परंपरा
स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का कहना है कि यह परंपरा सदियों से इसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है. यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है.
जन्मोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया. प्रशासन और स्थानीय समितियों की ओर से सुरक्षा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई.
देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव एक बार फिर यह संदेश दे गया कि हिमाचल की देव परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत और सशक्त हैं. श्रद्धा, संस्कृति और सामूहिक एकता का यह पर्व देवभूमि की पहचान को और मजबूत करता है.
