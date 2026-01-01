ETV Bharat / state

देव परंपरा का भव्य दृश्य, देवता साहेब छतरखंड पंचवीर के जन्मोत्सव पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता. यहां की देव परंपराएं न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की मजबूत पहचान भी हैं. नए वर्ष की शुरुआत भी इसी देव परंपरा के भव्य और दिव्य दृश्य के साथ हुई. शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ब्रांदली गांव में देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया. देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव (ETV BHARAT) कड़कड़ाती ठंड में भी नहीं कम हुआ उत्साह पौष माह की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. हर वर्ष 18 पौष को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देवता साहेब छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और दिनभर दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा. ढोल-नगाड़ों से गूंजा मंदिर परिसर जन्मोत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण देवता साहेब के जयकारों से गूंज उठा. ढोल-नगाड़ों, करनाल और रणसिंघों की ध्वनि ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. श्रद्धालुओं ने नाटी नृत्य कर देवता साहेब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव का हिस्सा बने.