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देवशयनी ग्यारस पर पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकियां, विश्व कल्याण की कामना लेकर पांच दिवसीय यज्ञ शुरू, चार माह मांगलिक कार्यों पर ब्रेक

देवशयनी ग्यारस का स्नान करने घाटों पर आए श्रद्धालु ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: देवशयनी ग्यारस पर शनिवार को श्रद्धालुओं ने पुष्कर के सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. बारिश के कारण इस बार श्रद्धालुओं की आवक कम रही. पुष्कर के 52 घाटों पर श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. इधर, सरोवर के वराह घाट पर 103वां यज्ञ देवशयनी ग्यारस से शुरू हुआ है, जो पूर्णिमा तक चलेगा. इस यज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण, सौहार्द, खुशहाली और अच्छी बारिश है. यज्ञ के पहले दिन महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली. इसके बाद पूजा हुई और यज्ञ शुरू हुआ. चार माह मांगलिक कार्यों पर ब्रेक: देवशयनी ग्यारस के साथ ही सावों और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग गया. 21 नवंबर को देवउठनी ग्यारस से ही अब यह ब्रेक खुलेगा. करीब 120 दिन भगवान श्री हरि योग मुद्रा में रहेंगे. पुष्कर तीर्थ में देवउठनी ग्यारस पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से श्रद्धालुओं का घाटों पर स्नान के लिए आना जाना लगा रहा. स्नान के बाद पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म का दौर दिन भर जारी रहा. पुष्कर के वराह प्रधान घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया कि देवशयनी ग्यारस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है. इसमें सभी देवता और भगवान विष्णु भी 4 माह के लिए योग निंद्रा में चले जाएंगे. माना जाता है कि तीर्थ और पवित्र नदियों में देवशयनी ग्यारस पर स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. सुबह से श्रद्धालुओं का शिकार के पवित्र सरोवर के घाटों पर स्नान पूजन और श्राद्ध कर्म करने के लिए आना-जाना लगा हुआ है. पंडित शास्त्री ने बताया कि देवशयनी ग्यारस से देवउठनी ग्यारस तक यानी चार माह तक मांगलिक कार्य निषेध रहेंगे. आज के पावन दिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए. तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए. साथ ही भगवान विष्णु के सहस्रनामों का जाप करना चाहिए. किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Ajmer)