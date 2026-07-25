ETV Bharat / state

देवशयनी ग्यारस पर पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकियां, विश्व कल्याण की कामना लेकर पांच दिवसीय यज्ञ शुरू, चार माह मांगलिक कार्यों पर ब्रेक

सरोवर के वराह घाट पर 103वां यज्ञ देवशयनी ग्यारस से शुरू हुआ है, जो पूर्णिमा तक चलेगा.

Devotees gathered at the ghats to take a holy dip on Devshayani Gyaras.
देवशयनी ग्यारस का स्नान करने घाटों पर आए श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 3:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: देवशयनी ग्यारस पर शनिवार को श्रद्धालुओं ने पुष्कर के सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. बारिश के कारण इस बार श्रद्धालुओं की आवक कम रही. पुष्कर के 52 घाटों पर श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. इधर, सरोवर के वराह घाट पर 103वां यज्ञ देवशयनी ग्यारस से शुरू हुआ है, जो पूर्णिमा तक चलेगा. इस यज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण, सौहार्द, खुशहाली और अच्छी बारिश है. यज्ञ के पहले दिन महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली. इसके बाद पूजा हुई और यज्ञ शुरू हुआ.

चार माह मांगलिक कार्यों पर ब्रेक: देवशयनी ग्यारस के साथ ही सावों और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग गया. 21 नवंबर को देवउठनी ग्यारस से ही अब यह ब्रेक खुलेगा. करीब 120 दिन भगवान श्री हरि योग मुद्रा में रहेंगे. पुष्कर तीर्थ में देवउठनी ग्यारस पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से श्रद्धालुओं का घाटों पर स्नान के लिए आना जाना लगा रहा. स्नान के बाद पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म का दौर दिन भर जारी रहा. पुष्कर के वराह प्रधान घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया कि देवशयनी ग्यारस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है. इसमें सभी देवता और भगवान विष्णु भी 4 माह के लिए योग निंद्रा में चले जाएंगे. माना जाता है कि तीर्थ और पवित्र नदियों में देवशयनी ग्यारस पर स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. सुबह से श्रद्धालुओं का शिकार के पवित्र सरोवर के घाटों पर स्नान पूजन और श्राद्ध कर्म करने के लिए आना-जाना लगा हुआ है. पंडित शास्त्री ने बताया कि देवशयनी ग्यारस से देवउठनी ग्यारस तक यानी चार माह तक मांगलिक कार्य निषेध रहेंगे. आज के पावन दिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए. तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए. साथ ही भगवान विष्णु के सहस्रनामों का जाप करना चाहिए.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:पद्मिनी एकादशी: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पुण्य के लिए किया दान

The Yajman performing the ritual worship according to scriptural injunctions prior to the Yajna.
यज्ञ से पूर्व विधिविद्यान से पूजन करते यजमान (ETV Bharat Ajmer)

पांच दिवसीय यज्ञ: पुष्कर के पवित्र सरोवर के प्रधान वराह घाट पर देवशयनी ग्यारस से पूर्णिया तक पांच दिवसीय यज्ञ शुरू हुआ. यह यज्ञ विश्व कल्याण और शांति, अच्छी बारिश और सौहार्द की कामना के साथ गत 103 वर्षों से हर वर्ष हो रहा है. पुष्कर के छोटी बस्ती क्षेत्र में रहने वाले विप्र समाज के लोगों की ओर से अपने बुजुर्गों की शुरू परंपरा को यज्ञ कर निभा रहे हैं. प्रधान वराह घाट पर यज्ञ के शुरू होने से पहले विप्र जन ने सर्व प्रायश्चित हिमाद्री स्नान किया. नांदीश्राद्ध प्रधान संकल्प आचार्यदिवरन, श्री ब्रह्म पुष्कर कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, श्री गणपतियादि देवस्थापना, पूजन, पुण्याहवाचन, इंद्र, पर्जन्य मंत्र जप, स्वस्तिवाचन, सस्वरवेद मंत्र पाठ, अरणीमंथन की ओर से अग्नि प्राकट्य अग्नि स्थापना की गई. पूर्णिमा तक यज्ञ के साथ विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप होंगे. बैंड बाजों के साथ महिलाएं कलश लेकर प्रधान वराह घाट पहुंची. पूजन के पश्चात यज्ञ शुरू हुआ.

Women participating in the Kalash Yatra prior to the Yajna.
यज्ञ से पूर्व कलश यात्रा में शामिल महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)

103 वर्षों से यज्ञ : यज्ञ समिति के व्यवस्थापक पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि विप्र समाज छोटी बस्ती एमिटी की ओर से 103 वर्षों से लगातार हर वर्ष यह यज्ञ किया जा रहा है. विश्व यज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति, प्रत्येक प्राणी सुख शांति से रहे हैं. मानवों में सौहार्द रहे, देश और प्रदेश में अच्छी बारिश होने की कामना यज्ञ से की जाती है. यज्ञ में 11 पंडित, एक आचार्य, एक दृष्टा, एक उपदृष्टता, एक कोटियारी, एक भंडारी शामिल रहते हैं. पृथ्वी पर अग्नि का वास है इसलिए यज्ञ के प्रथम दिन अरणी मंथन कर अग्नि प्रज्वलित की गई. इससे पहले सभी विप्र जन ने सर्वे प्रायश्चित हिमाद्री स्नान किया. कई प्रकार के द्रव्यों और औषधियों से स्नान किया गया. यज्ञ समिति के संयोजक नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 103 बरस पहले पूर्वजों ने इस यज्ञ की शुरुआत की थी, जिसे हर वर्ष धार्मिक क्रियाकलाप और श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता है. यज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति, सभी प्राणियों में सद्भावना और खुशहाली हो, देश और प्रदेश में अच्छी बारिश हो आदि है.

पढ़ें: वैशाख पूर्णिमा: हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी

TAGGED:

YAGNA WITH WISH FOR WORLD WELFARE
WORSHIP AT THE 52 GHATS OF PUSHKAR
103RD YAJNA ON DEVSHAYANI GYARAS
BREAK ON FUNCTIONS FOR 4 MONTHS
CHARITY ON DEVSHAYANI EKADASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.