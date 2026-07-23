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चातुर्मास का शुभारंभ: 25 जुलाई को विष्णु जी लेंगे चार माह की योगनिद्रा, जानें महत्व

बीकानेर: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है. इस वर्ष यह 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी. बीकानेर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, क्योंकि भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद अगले चार माह तक सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव पर रहता है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और तभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है.

हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह साधना, संयम और भक्ति के चातुर्मास की प्रस्तावना है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है.

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पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. इसके पश्चात, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक कर पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फलों से पूजन करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस दिन विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता, श्री विष्णु चालीसा तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है. श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या सात्विक व्रत रख सकते हैं. सायंकाल भगवान विष्णु की आरती करने तथा भजन-कीर्तन का भी विशेष महत्व है.

बढ़ जाता है धर्म और साधना का महत्व: पंडित किराडू ने बताया कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास को आत्मचिंतन, साधना और धार्मिक अनुशासन का काल माना जाता है. इस दौरान देशभर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कथा, भागवत, रामायण पाठ, सत्संग, भजन-कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है. उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में वर्षा ऋतु के कारण साधु-संत भ्रमण नहीं करते थे और एक ही स्थान पर रहकर साधना तथा प्रवचन करते थे. यही परंपरा आज भी चली आ रही है. चातुर्मास के दौरान लोग सात्विक भोजन, संयमित जीवन, नियमित पूजा-पाठ और सेवा कार्यों का संकल्प भी लेते हैं.