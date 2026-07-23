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चातुर्मास का शुभारंभ: 25 जुलाई को विष्णु जी लेंगे चार माह की योगनिद्रा, जानें महत्व

मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है.

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भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 8:50 AM IST

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बीकानेर: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है. इस वर्ष यह 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी. बीकानेर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, क्योंकि भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद अगले चार माह तक सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव पर रहता है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और तभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है.

हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह साधना, संयम और भक्ति के चातुर्मास की प्रस्तावना है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है.

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पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. इसके पश्चात, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक कर पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फलों से पूजन करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस दिन विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता, श्री विष्णु चालीसा तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है. श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला, फलाहार या सात्विक व्रत रख सकते हैं. सायंकाल भगवान विष्णु की आरती करने तथा भजन-कीर्तन का भी विशेष महत्व है.

बढ़ जाता है धर्म और साधना का महत्व: पंडित किराडू ने बताया कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास को आत्मचिंतन, साधना और धार्मिक अनुशासन का काल माना जाता है. इस दौरान देशभर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कथा, भागवत, रामायण पाठ, सत्संग, भजन-कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है. उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में वर्षा ऋतु के कारण साधु-संत भ्रमण नहीं करते थे और एक ही स्थान पर रहकर साधना तथा प्रवचन करते थे. यही परंपरा आज भी चली आ रही है. चातुर्मास के दौरान लोग सात्विक भोजन, संयमित जीवन, नियमित पूजा-पाठ और सेवा कार्यों का संकल्प भी लेते हैं.

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मांगलिक कार्यों पर रहता है विराम: पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन, नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते. धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के कारण इन कार्यों को स्थगित रखा जाता है. हालांकि, पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान-पुण्य और सामाजिक सेवा के कार्य निरंतर चलते रहते हैं.

दान का भी है विशेष महत्व: उन्होंने बताया कि इस दिन अन्न, जल, वस्त्र, छाता, जूते-चप्पल, फल, दक्षिणा, तथा जरूरतमंदों को भोजन कराने का विशेष पुण्य मिलता है. इसके अलावा, गौसेवा, तुलसी का पौधा लगाना, पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना, तथा गरीब एवं असहाय लोगों की सहायता करना भी अत्यंत शुभ माना गया है.

आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व: पंडित राजेंद्र किराडू ने कहा कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला महापर्व है. यह पर्व मनुष्य को अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाने और समाज के प्रति सेवा भाव रखने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि यदि श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए, तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन की प्राप्ति होती है.

देवशयनी एकादशी एक नजर में

  • तिथि: 25 जुलाई 2026, शनिवार
  • समर्पित: भगवान श्रीहरि विष्णु
  • धार्मिक मान्यता: भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में जाते हैं.
  • क्या करें: व्रत, विष्णु-लक्ष्मी पूजन, तुलसी अर्पण, जप, दान और सत्संग.
  • क्या न करें: परंपरागत रूप से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य.
  • समापन: देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन

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