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Devshayani Ekadashi 2026: 24 या 25 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों है ये इतनी खास?

Chaturmas 2026 की शुरुआत के साथ ही भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में जाते हैं.

Devshayani Ekadashi 2026
देवशयनी एकादशी 2026 (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:03 PM IST

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कुल्लू: हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 25 जुलाई से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे. ऐसे में इसी दिन से देवशयनी एकादशी की शुरुआत होती है और देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं. चातुर्मास के चलते सभी मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है और लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन उनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना भी करते हैं. ऐसे में इस साल 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी का प्रारंभ होगा और भगवान विष्णु इसी दिन से आगामी 4 मार्च के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे.

"पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर प्रारंभ होगी. इस तिथि का समापन 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मान्य होगी. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 9:03 बजे तक रहेगा. वहीं, व्रत पारण का समय 26 जुलाई को सुबह 5:39 से 8:22 बजे तक है." - आचार्य दीप कुमार

Devshayani Ekadashi 2026
देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat GFX)

भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ी पौराणिक कथा

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि भगवान विष्णु की निद्रा से जुड़ी कहानी में एक राजा बलि की है. जो एक परोपकारी राजा था और उसके पास अपार शक्ति थी. राजा बलि को ये वरदान था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा उसकी दुगनी शक्ति राजा बलि के पास आ जाएगी. देवताओं ने उसके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया. भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था. इसलिए भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गए. उनसे तीन (पग) भूमि का दान मांगा. राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे. वे तुरंत सहमत हो गए. अब अपने पहले कदम से, बौने के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक लिया और दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया. अपने छोटे अतिथि की असली पहचान का एहसास करते हुए राजा बलि ने अपना सिर तीसरे कदम के रूप में उन्हें अर्पित कर दिया.

क्यों हर साल योग निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु ?

इस प्रकार भगवान विष्णु ने बौने का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का भय दूर किया. भगवान विष्णु ने राजा बलि के भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनसे वर मांगने को कहा. राजा बली ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा. भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे. ऐसा होने से देव लोक के सभी देवी-देवता चिंतित हो गए. उसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए एक चाल चली.माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से निकालने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी. राखी बांधने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक मुक्त करने का वचन मांगा. भगवान अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे. इसलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वे पाताल लोक में निवास करेंगे. यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं और तभी से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है.

एकादशी व्रत के दिन क्या करें-क्या न करें ?

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए-

  • सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें.
  • उसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें.
  • भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल आदि अर्पित करें.
  • उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • ब्राह्मण द्वारा या फिर खुद देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें.
  • भक्त इस दिन व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा अनुसार व्रत का पारण करें.
  • ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा दें.
  • तामसिक चीजों से परहेज करें.
  • इस दिन भक्त भूलकर भी चावल का सेवन न करें.

4 माह तक वर्जित रहते हैं ये कार्य

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं. धार्मिक मान्यताओं एवं पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है, इसलिए उनके विश्राम काल में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, दीक्षा ग्रहण, नए व्यवसाय की शुरुआत और अन्य शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धार्मिक गतिविधियां रुक जाती हैं. इसके विपरीत चातुर्मास को साधना, संयम और भक्ति का सबसे उत्तम समय माना गया है. इस दौरान मंदिरों में भागवत कथा, सत्संग, भजन-कीर्तन, जप, तप और दान-पुण्य का विशेष महत्व रहता है.

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