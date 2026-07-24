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25 जुलाई से शुरू होगी चतुर्मास देवशयनी, क्यों चार माह तक निंद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु

आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है. भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में रहेंगे.

शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 25 जुलाई से चतुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है
शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 25 जुलाई से चतुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:34 PM IST

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शिमला: सनातन परंपरा के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 25 जुलाई से चतुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है. इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अगले चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे. इसके साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी तरह के मांगलिक व शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा. अब कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के अवसर पर ही मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होंगे.

देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं. आचार्य आशीष कुमार के अनुसार 'अत्यंत शक्तिशाली और परोपकारी राजा बलि थे. असुर राजा बलि अत्यंत दानी, धर्मात्मा और पराक्रमी थे. उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों (पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग) पर अधिकार कर लिया था. राजा बलि के बढ़ते प्रभाव के कारण देवराज इंद्र और अन्य देवता स्वर्ग से वंचित होकर भटकने लगे. देवताओं ने उसके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया.'

देवशयनी एकादशी देवशयनी एकादशी 2026
देवशयनी एकादशी 2026 (ETV Bharat)

भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार

भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था. इसलिए भगवान विष्णु ने बलि के 100वें अश्वमेज्ञ यज्ञ के दौरान सुक्ष्म वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास गए. उनसे तीन (पग) भूमि का दान मांगा. राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे और वो तुरंत इसके लिए सहमत हो गए. तीन पग भूमि मापने से पहले उन्होंने विशाल रूप घारण किया. अपने पहले कदम से, वामन के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक लिया और दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया. अब वामन अवतार ने तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी, तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया. इसके बाद उन्होंने राजा बलि को धरती से नीचे और पाताल से ऊपर सुतल लोक भेज दिया.राजा बली ने भगवान विष्णु से अपने साथ सुतल लोक में रहने का वर मांग लिया. इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के साथ सुतल लोक में रहने लगे.

माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बनाया भाई

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि 'भगवान विष्णु के सुतल लोक में रहने से देव लोक के सभी देवी-देवता चिंतित हो गए. उसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए एक चाल चली. माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से निकालने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को राखी बांधी. राखी बांधने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को सुतल लोक वापस भेजने का वचन मांगा. राजा बलि ने लक्ष्मी माता की बात मान ली.'

भगवान अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे. इसलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वे पाताल लोक में निवास करेंगे. यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं और तभी से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है.

चार माह तक इन देवताओं के जिम्मे रहती है भू लोक की जिम्मेदारी

आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि 'हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार हैं. विष्णु भगवान भू लोक का संचालन करते हैं. ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भू लोक के संचालन की जिम्मेदारी बारी बारी से भगवान शिव, कृष्ण और भगवान गणेश के ऊपर रहेगी. इसके अलावा मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और कुबेर भी इस दौरान भू लोक का संचालन करेंगे. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जाग जाएंगे और उसके बाद भगवान विष्णु फिर से पृथ्वी के पालनहार की जिम्मेदारी उठाएंगे. भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा के बारे में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है.'

"पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर प्रारंभ होगी. इस तिथि का समापन 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मान्य होगी. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 9:03 बजे तक रहेगा. वहीं, व्रत पारण का समय 26 जुलाई को सुबह 5:39 से 8:22 बजे तक है." - आचार्य दीप कुमार

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