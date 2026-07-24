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25 जुलाई से शुरू होगी चतुर्मास देवशयनी, क्यों चार माह तक निंद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु

शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 25 जुलाई से चतुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है ( ETV Bharat )

शिमला: सनातन परंपरा के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 25 जुलाई से चतुर्मास का शुभारंभ होने जा रहा है. इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अगले चार महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे. इसके साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी तरह के मांगलिक व शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा. अब कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के अवसर पर ही मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होंगे. देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं. आचार्य आशीष कुमार के अनुसार 'अत्यंत शक्तिशाली और परोपकारी राजा बलि थे. असुर राजा बलि अत्यंत दानी, धर्मात्मा और पराक्रमी थे. उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों (पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग) पर अधिकार कर लिया था. राजा बलि के बढ़ते प्रभाव के कारण देवराज इंद्र और अन्य देवता स्वर्ग से वंचित होकर भटकने लगे. देवताओं ने उसके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया.' देवशयनी एकादशी 2026 (ETV Bharat) भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था. इसलिए भगवान विष्णु ने बलि के 100वें अश्वमेज्ञ यज्ञ के दौरान सुक्ष्म वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास गए. उनसे तीन (पग) भूमि का दान मांगा. राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे और वो तुरंत इसके लिए सहमत हो गए. तीन पग भूमि मापने से पहले उन्होंने विशाल रूप घारण किया. अपने पहले कदम से, वामन के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक लिया और दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया. अब वामन अवतार ने तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी, तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया. इसके बाद उन्होंने राजा बलि को धरती से नीचे और पाताल से ऊपर सुतल लोक भेज दिया.राजा बली ने भगवान विष्णु से अपने साथ सुतल लोक में रहने का वर मांग लिया. इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के साथ सुतल लोक में रहने लगे.