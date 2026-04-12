25 की उम्र में मकराना के देवराज बने डिजिटल उद्यमी, 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री से करेंगे सीधा संवाद
देवराज में 13 अप्रैल को 'राजस्थान यूथ डायलॉग' कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे.
Published : April 12, 2026 at 4:02 PM IST
मकराना: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना कस्बे से निकले 25 वर्षीय देवराज सैनी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और डिजिटल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान कायम की है. राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल (RPS) के पूर्व छात्र देवराज ने न केवल डिजिटल जगत में खुद को स्थापित किया है, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरे हैं.
देवराज सैनी हाल ही में ‘माय भारत बजट क्वेश्चन 2026’ प्रतियोगिता में देशभर के लगभग 12 लाख युवाओं को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहे. यह उपलब्धि उनकी गहरी समझ, विश्लेषण क्षमता और समसामयिक मुद्दों पर पकड़ को दर्शाती है. महज 25 वर्ष की आयु में उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था और B2B ग्रोथ स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है.
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डिजिटल दुनिया में मजबूत पहचान: देवराज की लोकप्रियता का अंदाजा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लगाया जा सकता है. प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर उनके 2.6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, वहीं Instagram पर भी उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उनके विचार, पोस्ट और डिजिटल कंटेंट लाखों लोगों तक पहुंचते हैं. देवराज का मानना है कि आज के दौर में “डिजिटल पहचान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पेशेवर संपत्ति है”, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने करियर को दिशा दी है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि रखने वाले देवराज ने ‘Saini Prime’ और ‘Saini Nexus’ जैसी कंपनियों की स्थापना कर एक संगठित और सफल बिजनेस मॉडल तैयार किया है.
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विद्यालय परिवार ने जताया गर्व: देवराज की इस उपलब्धि पर उनके विद्यालय राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन और स्टाफ ने खुशी जाहिर की है. विद्यालय के निदेशक रतनाराम तेतरवाल, प्रधानाचार्य राजीव जैन, उप-प्रधानाचार्या सोनिया व्यास, व्यवस्थापक ओमप्रकाश चौधरी, संरक्षक डॉ. धीरज कुमार और वरिष्ठ अध्यापक भगवान दास राठौड़ ने संयुक्त रूप से उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि देवराज की सफलता मकराना सहित पूरे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
13 अप्रैल को प्रधानमंत्री से संवाद का अवसर: देवराज की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता रहा है. इसी क्रम में 13 अप्रैल 2026 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘राजस्थान यूथ डायलॉग’ कार्यक्रम में वे देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में देवराज देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए नीति, बजट और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे.
युवाओं के लिए प्रेरणा: देवराज सैनी की सफलता यह साबित करती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग, निरंतर सीखने की ललक और स्पष्ट विजन किसी भी युवा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है. उनकी कहानी आज के युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश है कि बदलते समय में डिजिटल कौशल ही सफलता की नई कुंजी बन चुका है.
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