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देवरहा बाबा गुफा मंदिर विवाद, ब्रह्मभोज पर दो महंतों में ठनी, प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों पर लगाई रोक, PAC तैनात

ब्रह्मभोज पर दो महंतों में ठनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : मईल क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध देवरहा बाबा आश्रम की सिद्ध गुफा मंदिर इन दिनों वर्चस्व की जंग का अखाड़ा बनी हुई है. कभी यहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज माथा टेकने और आशीर्वाद लेने आते थे. महंत बालमुकुंद दास के देहावसान के बाद 18 अक्टूबर को होने वाले ब्रह्मभोज भंडारे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

विवाद इतना बढ़ गया कि जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और गुफा परिसर में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए एक प्लाटून पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है. प्रशासन ने कागजातों की जांच तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है. पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास का आरोप है कि वह देवरहा बाबा आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं. उनका कहना है कि इस आश्रम के संरक्षक वाराणसी के जिला जज हैं और हर साल इसका ऑडिट होता है.

महंतों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप. (Video Credit; ETV Bharat) उनका आरोप है कि पहले के महंत निरंजन दास आश्रम में सिर्फ एक सेवक के रूप में आए थे, उन्होंने बिना जज की अनुमति के आश्रम की संपत्ति और मंदिर को अपने बेटा-नाती-पोतों के नाम वसीयत कर दिया. आरोप लगाया कि चाहे उनका परिवार शराबी हो या जुआरी, उन्होंने लिख दिया कि वही मालिक रहेंगे. मेरी जमीनों से रातों-रात 100 क्विंटल गेहूं बेच दिया जाता है, पेड़ कटवा लिए जाते हैं. मैंने बालमुकुंद दास का अंतिम संस्कार किया है, इसलिए 18 अक्टूबर को गुफा पर ब्रह्मभोज कराने का अधिकार मेरा है. डीएम और एसपी ने मौखिक अनुमति भी दी थी, लेकिन अंतिम समय पर विरोधी पक्ष की साजिश से प्रशासन ने रोक लगा दी. दूसरे पक्ष के ट्रस्ट कमेटी कार्यकारी अधिकारी गोपाल दास और महंतराम मनोहर का कहना है कि कमेटी ने पहले से ही महंत श्री राम दुलारी दास जी को, जो महाराज के शिष्य हैं, अगला उत्तराधिकारी चुन लिया है. इसलिए पूजा-पाठ और भंडारे का अधिकार उनका है, पीठाधीश्वर जबरन कब्जा करना चाहते हैं. जानिए कौन थे देवरहा बाबा : देवरहा बाबा को 'अजर-अमर योगी', 'सिद्ध योगी' और 'मचान वाले बाबा' के नाम से जाना जाता है. उनकी उम्र आज भी एक रहस्य है. कोई उन्हें 150 साल, कोई 250 साल, कोई 500 साल तो कोई 900 साल बताता है. भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी उन्हें कम से कम 150 साल का माना था.