छात्रों के बाद उद्यमी महिलाएं करेंगी भारत दर्शन, जानिये क्या है 'आदर्श' विधायक की प्लानिंग

देहरादून: हर साल की तरह इस बार भी देवप्रयाग विधानसभा के मेधावी छात्र भारत दर्शन यात्रा के लिए 9 नवंबर को रवाना होंगे. इस मुहीम की सफलता के बाद अब देवप्रयाग विधानसभा विधायक विनोद कंडारी महिला स्वंय सहायता समूहों की ग्रुप लीडर्स को भी देश भर में बड़े उद्यमों में प्रोडेक्शन और मार्केटिंग की प्रक्रिया से रूबरू करवाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे.

देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा के टॉपर छात्रों को भारत दर्शन पर ले जाते हैं. वह पिछले 8 सालों से लगातार इस योजना पर काम कर रहे हैं. उनके इस आयोजन से उनकी विधानसभा में शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी आई है. इससे छात्रों में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए विधायक विनोद कंडारी ने बताया इस बार 9 नवंबर को उनके 100 छात्रों का दल भारत दर्शन यात्रा के लिए रवाना हो रहा है.

दीदी औद्योगिक भारत दर्शन योजना (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस बार वह दसवीं कक्षा में टॉप करने वाले इन छात्रों को गुजरात दर्शन पर लेकर जा रहे हैं. छात्रों को स्टैचू ऑफ यूनिटी, अमूल प्लांट लेकर जाया जाएगा. इसके अलावा गुजरात में मौजूद रिवर फ्रंट को भी छात्रों को दिखाया जाएगा. इसके अलावा और भी कई जगहों पर बच्चों को घुमाया जाएगा. जिससे उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा. देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया इस योजना को लेकर छात्रों में बेहद उत्साह है. अब इस योजना का असर स्कूल के परिणाम में भी नजर आने लगा है. साल भर इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए छात्रों की टॉप करने को होड़ होने लगी रहती है.