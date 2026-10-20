रांची में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़े भक्त

रांची में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़े भक्त
रांची में दुर्गा पंडाल में बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा अमरनाथ की अमरत्व की अमर कथा सुनी. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : October 20, 2026 at 4:20 AM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा कई मायनों में बेहद खास होती है. अलग- अलग दुर्गा पूजा आयोजन समिति अपने-अपने पूजा पंडालों को आकर्षक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, तो कई पूजा पंडाल प्रतिमा के साथ पौराणिक कथाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं.
बाबा अमरनाथ के अमरत्व की कहानी
राजधानी रांची में कार्तिक उरांव चौक के पास शिव मंदिर दुर्गा पूजा समिति का हर साल का आयोजन बेहद खास होता है. इस बार इस पूजा समिति ने बाबा अमरनाथ के अमरत्व की कहानी को जीवंत करते हुए अपने पूजा पंडाल में बाबा बर्फानी का प्रारूप बनाया है, जो भी भक्त यहां मां दुर्गे की प्रतिमा का दर्शन करने आ रहे हैं. अनायास वह पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की राह पकड़ लेते हैं.
बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु
महानवमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गे की प्रतिमा के साथ साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे. इस क्रम में ऑडियो के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के अमरत्व की कहानी सुनाई जाती है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, बाबा अमरनाथ की अमर कथा वह रहस्य है, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान देने के लिए चुना था.
कथा का सार
इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ पहलगाम में अपने नंदी को छोड़ देते हैं. चंदनबाड़ी में चंद्रमा का त्याग करते हैं. शेषनाग झील पर अपने सर्पों को उतार देते हैं. महागुनस पर्वत पर अपने प्रिय श्रीगणेश का त्याग करते हैं और पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग करते हैं. पूजा पंडाल में अमरनाथ गुफा पर जाते समय के इन सभी प्रसंगों को दिखाया गया है.
अमरनाथ गुफा में शिव द्वारा कथा का वाचन और अमर कबूतर
ऑडियो के माध्यम से भगवान शिव और मां पार्वती पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचने और वहां भगवान शिव द्वारा 'कालाग्नि' नामक एक दिव्य अग्नि प्रकट करने ताकि आसपास कोई जीव न रहे से लेकर कथा वाचन के दौरान मां पार्वती के सो जाने और उस गुफा में हिरण की खाल के नीचे कबूतरी के दो अंडे से निकले कबूतर के 2 बच्चे के शिवजी की कथा सुनते रहे और बीच-बीच में 'हुंकार' भरते रहे, तक के प्रसंग को दर्शाया गया है और उनके अमरत्व की प्राप्ति की कहानी बताई गई है. आज भी अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के पास 2 कबूतरों का मिलना रहस्य बना हुआ है. बाबा अमरनाथ के अमरत्व की कहानी का प्रसंग राजधानीवासियों को खूब भा रहा है.
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