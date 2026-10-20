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रांची में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़े भक्त

दुर्गा पंडाल में बाबा बर्फानी के दर्शन ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा कई मायनों में बेहद खास होती है. अलग- अलग दुर्गा पूजा आयोजन समिति अपने-अपने पूजा पंडालों को आकर्षक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, तो कई पूजा पंडाल प्रतिमा के साथ पौराणिक कथाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं.

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