ETV Bharat / state

श्रावणी मेला 2026: प्रशासन की व्यवस्था ने जीता विश्वास, बिछड़े भूटानी बुजुर्ग को परिजन से मिलवाया

डीसी ने दूसरी सोमवारी में देवघर के बाबा धाम में 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही. बिछड़े भूटानी नागरिक को परिजन से मिलवाया.

SHRAVANI MELA 2026
दूसरी सोमवारी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बाबा बैद्यनाथ धाम में दूसरी सोमवारी के मौके पर उमड़ी करीब 4 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सूचना एवं जन सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर, टोटो एंबुलेंस और सुगम जलार्पण समेत कई व्यापक इंतजाम किए गए थे. इसका असर दूसरी सोमवारी के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

10 दिनों में 75 हजार श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच

दूसरी सोमवारी तक मेला क्षेत्र में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 75 हजार लोगों की ओपीडी जांच की गई. इनमें करीब 50 हजार पुरुष, 23 हजार महिलाएं और लगभग 2 हजार बच्चे शामिल हैं. श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें शिविरों में लगातार सेवाएं देती रही.

बिछड़े भूटानी बुजुर्ग को परिवार से मिलाया

दूसरी सोमवारी की भारी भीड़ के दौरान भूटान से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु लाल बहादुर खाले अपने परिजनों से बिछड़ गए थे. अधिक उम्र और विदेशी नागरिक होने के कारण वह काफी परेशान हो गए थे. इसी दौरान सूचना एवं जन सहायता केंद्र पर मौजूद कर्मियों की नजर उन पर पड़ी. कर्मियों ने बुजुर्ग को केंद्र पर बुलाया और उनके परिजनों की तलाश शुरू की. बुजुर्ग के पास न तो मोबाइल नंबर था और न ही परिजनों से संपर्क करने की कोई विशेष जानकारी. ऐसे में परिजनों को ढूंढना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण था.

AI और अनाउंसमेंट से शुरू हुई तलाश

बुजुर्ग की तस्वीर AI की मदद से सभी सूचना एवं जन सहायता केंद्रों तक प्रसारित की गई. इसके साथ ही मेला क्षेत्र में जगह-जगह अनाउंसमेंट कराया गया, ताकि उनके परिजन उन्हें पहचानकर सूचना केंद्र तक पहुंच सकें. कर्मचारियों के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार बुजुर्ग लाल बहादुर खाले को उनके परिजनों से मिला दिया गया. परिवार से मिलने के बाद बुजुर्ग और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली.

परिजनों से मिलने के बाद लाल बहादुर खाले के परिजनों ने देवघर जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. वही देर रात तक श्रद्धालुओं के सुगम जलार्पण को लेकर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने पूरे जिला प्रशासन के सहयोग और उनके कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि देवघर एसडीएम के नेतृत्व में जो प्लान तैयार किया था. उसे सही से लागू कर पर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Shravani Mela 2026: बाबा की भक्ति में सराबोर देवघर, दूसरी सोमवारी पर चार लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान

देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मलेरिया का खतरा, दो पुलिसकर्मी पॉजिटिव

सावन 2026ः 54 फीट के कांवर के साथ 105 KM पैदल चलकर देवघर पहुंचे 500 कांवरिया

TAGGED:

लाखों श्रद्धालु पहुंचे देवघर
दूसरी सोमवारी
बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर
DEOGHAR
SHRAVANI MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.