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श्रावणी मेला 2026: प्रशासन की व्यवस्था ने जीता विश्वास, बिछड़े भूटानी बुजुर्ग को परिजन से मिलवाया

देवघर: बाबा बैद्यनाथ धाम में दूसरी सोमवारी के मौके पर उमड़ी करीब 4 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सूचना एवं जन सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर, टोटो एंबुलेंस और सुगम जलार्पण समेत कई व्यापक इंतजाम किए गए थे. इसका असर दूसरी सोमवारी के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

10 दिनों में 75 हजार श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच

दूसरी सोमवारी तक मेला क्षेत्र में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 75 हजार लोगों की ओपीडी जांच की गई. इनमें करीब 50 हजार पुरुष, 23 हजार महिलाएं और लगभग 2 हजार बच्चे शामिल हैं. श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें शिविरों में लगातार सेवाएं देती रही.

बिछड़े भूटानी बुजुर्ग को परिवार से मिलाया

दूसरी सोमवारी की भारी भीड़ के दौरान भूटान से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु लाल बहादुर खाले अपने परिजनों से बिछड़ गए थे. अधिक उम्र और विदेशी नागरिक होने के कारण वह काफी परेशान हो गए थे. इसी दौरान सूचना एवं जन सहायता केंद्र पर मौजूद कर्मियों की नजर उन पर पड़ी. कर्मियों ने बुजुर्ग को केंद्र पर बुलाया और उनके परिजनों की तलाश शुरू की. बुजुर्ग के पास न तो मोबाइल नंबर था और न ही परिजनों से संपर्क करने की कोई विशेष जानकारी. ऐसे में परिजनों को ढूंढना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण था.

AI और अनाउंसमेंट से शुरू हुई तलाश