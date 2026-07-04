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श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गर्जिया देवी मंदिर के कपाट, 5 जुलाई से दर्शन शुरू होने की संभावना

रामनगर गर्जिया देवी मंदिर ( Photo-ETV Bharat )