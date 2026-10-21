दिल्ली के विभिन्न कृत्रिम तालाबों में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, नम आंखों से दी विदाई
विसर्जन करने पहुंचे लोगों ने कहा कि माता की मूर्ति विजर्जित करने में बहुत दुख होता. इस बार विसर्जन के लिए क्रेन भी व्यवस्था रही.
Published : October 21, 2026 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को बड़ी संख्या में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया. विजयादशमी और सिंदूर खेला के बाद दिल्ली के विभिन्न पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आदेशानुसार, यमुना नदी सहित किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में सीधे मूर्ति विसर्जन करने पर सख्त प्रतिबंध है और इसके लिए कई जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए.
इसी क्रम में आस्था कुंज पार्क में राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाब में मूर्तियों का विसर्जन किया गया. दोपहर 12 बजे के बाद लोग पंडालों से मां दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित करने पहुंचे. ढोल नगाड़ों के साथ माता दुर्गा को श्रद्धालु नम आंखों विदा करते नजर आए. श्रद्धालु इंदु गुप्ता ने बताया कि माता की मूर्ति विजर्जित करने में बहुत दुख होता है. हालांकि खुशी है कि मां अपने मायके से वापस ससुराल जा रही हैं. उम्मीद है अगली बार फिर मां आएंगी. उनका इंतजार रहेगा. दिल्ली सरकार की तरफ से विसर्जन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है.
उनके अलावा मेनका ने बताया कि आज हम दिल्ली सरकार के बनाए घाट पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंचे. हर साल इसी तरह व्यवस्था होनी चाहिए. हम लोग बड़े दुख के साथ मां को विदा कर रहे हैं. क्योंकि मां जब आती हैं तो घर में खुशियां लाती हैं, जिसे हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं. लेकिन आज हमें बहुत दुख हो रहा है. अगले वर्ष उनके आने का इंतजार रहेगा.
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उधर एक श्रद्धालु श्लोक बताते हैं कि इस वर्ष मूर्ति विसर्जन करने के लिए क्रेन भी लगाया गया है, जिससे भारी मूर्तियों को विसर्जित करने में श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं रही. लेकिन बहुत दुख है कि आज दुर्गा मां हम लोगों को छोड़कर जा रही है. दुखी मन से ही हम उन्हें विदा कर रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की तरफ से मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं.
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