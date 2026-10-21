ETV Bharat / state

दिल्ली के विभिन्न कृत्रिम तालाबों में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, नम आंखों से दी विदाई

विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को बड़ी संख्या में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया. विजयादशमी और सिंदूर खेला के बाद दिल्ली के विभिन्न पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आदेशानुसार, यमुना नदी सहित किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में सीधे मूर्ति विसर्जन करने पर सख्त प्रतिबंध है और इसके लिए कई जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए.

इसी क्रम में आस्था कुंज पार्क में राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाब में मूर्तियों का विसर्जन किया गया. दोपहर 12 बजे के बाद लोग पंडालों से मां दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित करने पहुंचे. ढोल नगाड़ों के साथ माता दुर्गा को श्रद्धालु नम आंखों विदा करते नजर आए. श्रद्धालु इंदु गुप्ता ने बताया कि माता की मूर्ति विजर्जित करने में बहुत दुख होता है. हालांकि खुशी है कि मां अपने मायके से वापस ससुराल जा रही हैं. उम्मीद है अगली बार फिर मां आएंगी. उनका इंतजार रहेगा. दिल्ली सरकार की तरफ से विसर्जन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है.