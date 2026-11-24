कार्तिक पूर्णिमा के रंग में रंगा बिहार, गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
Kartik Purnima 2026:पटना में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली. हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान किया. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 24, 2026 at 10:59 AM IST
पटना: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. अहले सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. घाटों पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं. हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.
परिवार के साथ पहुंचे श्रद्धालु
पटना के दीघा, गांधी घाट, कलेक्ट्रेट घाट, गायघाट, भद्रघाट और कंगन घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. कई लोग पूरे परिवार के साथ स्नान करने पहुंचे थे. श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना उनकी वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है. वहीं, पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दीपदान की भी विशेष परंपरा है.
महिला श्रद्धालुओं में भी गहरी आस्था
महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है. साथ ही मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. इसी विश्वास के साथ महिलाएं भी सुबह से घाटों पर पहुंचीं और गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की.
गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व
हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र तिथि माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि बिहार के अलग-अलग जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. सुबह से ही घाटों पर धार्मिक मंत्रोच्चार, पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल देखने को मिला.
स्नान के साथ दान-पुण्य और दीपदान
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ-साथ दान-पुण्य करने की भी परंपरा है. कई श्रद्धालु जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री दान करते हैं. वहीं, कुछ लोग गंगा किनारे दीप जलाकर पूजा-अर्चना करते हैं. कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है. इस वजह से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है.
''इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. मैं और मेरी पत्नी सालों से इस खास अवसर पर गंगा स्नान करने आते हैं. मेरे लिए यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा अवसर है, जिसे हम हर साल निभाते आ रहे हैं ''. -महेश सिंह, श्रद्धालु
आस्था से जुड़ी है पीढ़ियों पुरानी परंपरा
श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान केवल एक दिन का धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है. कई परिवारों में बुजुर्ग अपने बच्चों और नई पीढ़ी को भी इस परंपरा से जोड़ते हैं. लोगों का मानना है कि ऐसे पर्व हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं.
सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट
गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. घाटों पर पुलिसकर्मियों और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं. साथ ही नदी में निगरानी के साथ गोताखोरों और बचाव दल को अलर्ट रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके.
बैरिकेडिंग से सुरक्षित स्नान की व्यवस्था
घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई, ताकि लोग निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र में ही स्नान करें. गहरे पानी की ओर जाने से रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार निगरानी करती रही. साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.
सुविधाओं पर भी प्रशासन की नजर
भीड़ को देखते हुए घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है. जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों और एंबुलेंस को भी तैयार रखा गया है. प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से गंगा स्नान कर सकें.
पुनपुन नदी पर उमड़ा जनसैलाब
कार्तिक पूर्णिमा पर पुनपुन नदी के पिपरदाहा घाट, पुनपुन पकड़ी घाट, पुनपुन जहिदपुर घाट, पुनपुन पार्क घाट और श्रीपतपुर नदी घाट सहित आदि गंगा के सभी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. इसी बीच अनुमंडल प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर पुलिस व मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. वहीं, नदी में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही, जो नाव से लगातार घाटों पर नजर रखती रही और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रही.
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