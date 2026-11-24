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कार्तिक पूर्णिमा के रंग में रंगा बिहार, गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

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पटना: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. अहले सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. घाटों पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं. हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.

परिवार के साथ पहुंचे श्रद्धालु

पटना के दीघा, गांधी घाट, कलेक्ट्रेट घाट, गायघाट, भद्रघाट और कंगन घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. कई लोग पूरे परिवार के साथ स्नान करने पहुंचे थे. श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना उनकी वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है. वहीं, पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दीपदान की भी विशेष परंपरा है. कार्तिक पूर्णिमा के रंग में रंगा बिहार (ETV Bharat) महिला श्रद्धालुओं में भी गहरी आस्था महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है. साथ ही मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. इसी विश्वास के साथ महिलाएं भी सुबह से घाटों पर पहुंचीं और गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की. गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र तिथि माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि बिहार के अलग-अलग जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं. सुबह से ही घाटों पर धार्मिक मंत्रोच्चार, पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल देखने को मिला. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat) स्नान के साथ दान-पुण्य और दीपदान कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ-साथ दान-पुण्य करने की भी परंपरा है. कई श्रद्धालु जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री दान करते हैं. वहीं, कुछ लोग गंगा किनारे दीप जलाकर पूजा-अर्चना करते हैं. कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है. इस वजह से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है. ''इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. मैं और मेरी पत्नी सालों से इस खास अवसर पर गंगा स्नान करने आते हैं. मेरे लिए यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा अवसर है, जिसे हम हर साल निभाते आ रहे हैं ''. -महेश सिंह, श्रद्धालु आस्था से जुड़ी है पीढ़ियों पुरानी परंपरा