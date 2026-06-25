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तीर्थ नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, दिनभर पूजन और दान करने का क्रम रहा जारी

पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग ( ETV Bharat Ajmer )