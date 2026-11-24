कार्तिक पूर्णिमा पर केशवरायपाटन और पुष्कर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने केशव भगवान के जयकारों के साथ देवालयों में पूजा-अर्चना की.
Published : November 24, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 3:25 PM IST
बूंदी / अजमेर / झालावाड़ : कार्तिक पूर्णिमा पर केशवरायपाटन, पुष्कर और झालावाड़ हाडोती की चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. केशवरायपाटन में श्रद्धालुओं ने चर्मण्वती में स्नान कर भगवान केशवराय की मंगला आरती के दर्शन किए. सुबह शंखनाद के साथ स्नान शुरू हुआ. पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वहीं पुष्कर के ब्रह्म सरोवर के 52 घाटों पर सुबह से ही स्नान और पूजा अर्चना जारी है. कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर में हैं. इस स्नान के साथ ही पुष्कर का धार्मिक मेला संपन्न हो जाता है.
एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी: केशवरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर केशवराय जी की पूजा के साथ ही ब्रह्म मुहूर्त से स्नान की शुरुआत हो गई थी. दिन चढ़ने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही. सीमावर्ती जिलों के भी हजारों लोगों ने पवित्र चम्बल नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया. करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महास्नान किया. पूर्णिमा पर दिनभर मंदिर खुला रहा. श्रद्धालुओं ने केशव भगवान के जयकारों के साथ देवालयों में पूजा-अर्चना की. यहां दर्शनार्थियों की भीड़ देखते ही बन रही थी.
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स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के दर्शन किए: पुजारी लोकेश शर्मा ने बताया कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक नगरी केशवरायपाटन में राज्य के विभिन्न गांवों-शहरों से लोगों के आने का सिलसिला सोमवार से ही शुरू हो गया था. मंदिर परिसर में स्थित जम्बूमार्गेश्वर महादेव, गंगा मंदिर, चारभुजा मंदिर, संकट मोचन हनुमान व गणेश मंदिरों पर पूजा की गई. मंदिर परिसर में पीपल पूजन कर महिलाओं ने भगवान की पूजा-अर्चना की. महिला घाट, केशव घाट, नाव घाट, ब्रह्म घाट पर स्नान किया गया. सूर्य देव को अर्घ्य देकर मन्नत पूरी होने की मनोकामनाएं की गईं. शिव मंदिरों में जल चढ़ाकर पूजा-अर्चना के बाद एक माह से चल रहा व्रत खोला गया.
कार्तिक मास ही देवताओं को समर्पित किया: पुजारी लोकेश शर्मा ने बताया कि पूरा कार्तिक मास ही देवताओं को समर्पित किया गया है, लेकिन इस माह में भी सबसे फलदायक तिथि कार्तिक पूर्णिमा की है, क्योंकि आज के ही दिन 33 करोड़ देवी-देवता इस धरा पर प्रकट होते हैं. इस दौरान हजारों लोगों ने यहां परिसर में महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर दान-पुण्य किया.
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350 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात: डीएसपी अशोक जोशी ने बताया कि चंबल नदी में स्नानार्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने गोताखोर, नावें व पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हुए थे. चंबल किनारे और मंदिर परिसर से पूरे मेला ग्राउंड में करीब दो एएसपी, चार डीएसपी और एक दर्जन पुलिस निरीक्षकों के साथ 350 पुलिस जवान और एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के जवान तैनात थे. सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और स्नान स्थल पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी. उधर स्नान के लिए आए लोगों के भोजन व अल्पाहार की व्यवस्था भी धार्मिक संगठनों द्वारा भंडारों में की गई थी.
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पूर्णिमा स्नान का मिलता है पूरे माह के व्रत जितना फल : ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच बताते हैं कि कई लोग पूरे कार्तिक माह में स्नान और व्रत करते हैं. खासकर महिलाएं परिवार में खुशहाली और समृद्धि के लिए स्नान और व्रत करती हैं. जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, वे पंचतीर्थ स्नान करते हैं. यह भी नहीं कर पाते तो पूर्णिमा का स्नान करते हैं. पुष्कर तीर्थ में पूर्णिमा के पावन अवसर पर आकर स्नान करने पर श्रद्धालु को पूरे कार्तिक माह में स्नान और व्रत के बराबर फल मिलता है.
कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में निवास करते हैं सभी देवता : पंडित शर्मा ने बताया कि कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था, जिसमें सभी देवी-देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, ऋषि-मुनि, सप्तऋषि, देव मुनि नारद, सभी पवित्र नदियां, तीर्थ और सागर आदि भी शामिल हुए थे. कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक यह सभी पुष्कर में निवास करते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं. यही वजह है कि पुष्कर में पंच तीर्थ स्नान का विशेष महत्व माना गया है.
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सरोवर के जल की होती है पूजा: तीर्थ पुरोहित पुष्कर नारायण पाराशर बताते हैं कि पुष्कराज सभी तीर्थों के गुरु हैं और गंगा सभी तीर्थों की माता हैं. वहीं प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा हैं. पुष्कर में आना बड़े सौभाग्य से होता है. ब्रह्मा जी के दर्शन और पवित्र सरोवर में स्नान यहीं पर होता है. पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है. यहां पर पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी होते हैं. पुष्कर में सरोवर के जल की पूजा होती है. गृहस्थ जगत पिता ब्रह्मा की पूजा नहीं करते हैं, केवल उनके दर्शन करते हैं.
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दीपदान से पूजन होता है सफल : दिल्ली से आई श्रद्धालु सावित्री बाकोलिया बताती हैं कि कार्तिक माह में स्नान का विशेष महत्व है और पूर्णिमा पर किसी तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. इस बार पुष्कर के पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य मिला है. उन्होंने बताया कि दीपदान का भी यहां विशेष महत्व है. बाकोलिया ने बताया कि उनके साथ महिलाओं का एक समूह भी है. पवित्र सरोवर में स्नान के बाद ब्रह्म घाट पर सब ने मिलकर यज्ञ और पूजन किया. उसके बाद घाट पर दीपदान किया. दीपदान से पूजन सफल होता है. उन्होंने यह भी बताया कि कार्तिक माह में स्नान, दान, पूजन करने का विशेष महत्व है और पूर्णिमा पर इसका समापन होता है. कार्तिक माह के 5 दिन तो अवश्य स्नान, पूजन और दीपदान करना चाहिए. इससे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है.
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ब्रह्मा मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु, हुआ विशेष श्रृंगार: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान, पूजन और दान के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. इस खास मौके पर मंदिर में विराजमान जगतपिता ब्रह्मा और गायत्री माता का विशेष श्रृंगार किया गया. मंदिर को फूलों से सजाया गया.
स्नान से मिलता है पुण्य: चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान करने पहुंचे पंडित सुरेश शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. वहीं पूर्वजों के निमित्त तर्पण और दान करने से विशेष फल मिलता है. भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है. कई श्रद्धालु यहां परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की कामना के लिए पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं. यह दिन दान पुण्य का होता है. शहर वासियों व भामाशाहों के द्वारा हर वर्ष बड़े पैमाने पर यहां दान पुण्य किया जाता है.
मोक्षदायिनी चंद्रभागा में दीपदान की वर्षों पुरानी परंपरा : इधर पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि चंद्रभागा नदी को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है. यहां स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि लोगों के पाप धुल जाते हैं. वहीं, नदी के तट पर दीपदान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपदान अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, नकारात्मकता को दूर करने और जीवन में सुख शांति की कामना का प्रतीक है. कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन देवता भी दीपोत्सव मनाते हैं. श्रद्धालु अपने पितरों की स्मृति और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए दीप अर्पित करते हैं. नदी की जलधारा में प्रवाहित होते दीपक आध्यात्मिक प्रकाश, आस्था और सकारात्मकता का संदेश देते हैं.
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पुलिस और एसडीआरएफ रही अलर्ट :श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न धार्मिक संगठनों ने चाय, पानी और भोजन की निशुल्क व्यवस्थाएं कीं. जगह-जगह भंडारे लगाए गए. इधर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झालरापाटन में लगने वाले चंद्रभागा कार्तिक पशु मेले में स्नान करने पहुंचे लोगों ने मेले का भी आनंद लिया. पशुपालन विभाग की ओर से पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. इधर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा. डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया. एसडीआरएफ की टीमों ने नौकाओं के जरिए नदी में लगातार निगरानी रखी, ताकि स्नान के दौरान किसी भी अनहोनी को रोका जा सके.
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