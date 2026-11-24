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कार्तिक पूर्णिमा पर केशवरायपाटन और पुष्कर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी

आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी / अजमेर / झालावाड़ : कार्तिक पूर्णिमा पर केशवरायपाटन, पुष्कर और झालावाड़ हाडोती की चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. केशवरायपाटन में श्रद्धालुओं ने चर्मण्वती में स्नान कर भगवान केशवराय की मंगला आरती के दर्शन किए. सुबह शंखनाद के साथ स्नान शुरू हुआ. पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वहीं पुष्कर के ब्रह्म सरोवर के 52 घाटों पर सुबह से ही स्नान और पूजा अर्चना जारी है. कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर में हैं. इस स्नान के साथ ही पुष्कर का धार्मिक मेला संपन्न हो जाता है.