कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीकोलायत में लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी, दीपमाला से हुई महाआरती

बीकानेर: देशभर से आए साधु-संतों और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीकोलायत के कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. बीकानेर के साथ ही पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग पांच दिवसीय मेले के दौरान कपिल सरोवर में डुबकी लगाने और कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए श्रीकोलायत आए. कार्तिक पूर्णिमा के संध्या काल में कपिल सरोवर में हजारों दीपकों के साथ महाआरती की गई. इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया.

कार्तिक पूर्णिमा पर भरता मेला: इस मेले का इतिहास कपिल मुनि से जुड़ा है. उन्हें सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है. उन्होंने अपनी माता को सांख्य दर्शन का परिचय कराया था. मंदिर के पुजारी बनवारी लाल ने बताया कि कपिल मुनि को भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माना गया है. मान्यता है कि श्रीकोलायत में बिंदु सरोवर समुद्र हुआ करता था. त्रेता युग में जब भगवान राम ने अग्निबाण छोड़ा, तो पूरी धरती सूख गई थी. कपिल सरोवर जितना क्षेत्र ही केवल पानी में रहा और यहां कदम ऋषि का आश्रम हुआ करता था. जो कपिल मुनि के पिता थे. इसलिए इस मंदिर का महत्व काफी है. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा में स्नान और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल सरोवर में स्नान का महत्व शास्त्र में बताया गया है.

सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित: इस बार स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह भाटी के प्रयासों के चलते मेले में सांस्कृतिक संध्या लगातार तीन दिन तक आयोजित की गई. इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और निजता के लिहाज से भी काफी प्रबंध किए गए. ताकि उन्हें स्नान करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. अंशुमान सिंह भाटी का कहना है कि इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि हम केवल सरकारी बजट के भरोसे नहीं रहे. हमने जन सहयोग के माध्यम से भी मेले की व्यवस्थाओं को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया.