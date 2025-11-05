ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीकोलायत में लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी, दीपमाला से हुई महाआरती

कार्तिक पूर्णिमा के मेले के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऐसे इंतजाम किए, जो पहले नजर नहीं आते थे.

dip of faith in Kapil Sarovar
श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
बीकानेर: देशभर से आए साधु-संतों और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीकोलायत के कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. बीकानेर के साथ ही पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग पांच दिवसीय मेले के दौरान कपिल सरोवर में डुबकी लगाने और कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए श्रीकोलायत आए. कार्तिक पूर्णिमा के संध्या काल में कपिल सरोवर में हजारों दीपकों के साथ महाआरती की गई. इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया.

कार्तिक पूर्णिमा पर भरता मेला: इस मेले का इतिहास कपिल मुनि से जुड़ा है. उन्हें सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है. उन्होंने अपनी माता को सांख्य दर्शन का परिचय कराया था. मंदिर के पुजारी बनवारी लाल ने बताया कि कपिल मुनि को भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माना गया है. मान्यता है कि श्रीकोलायत में बिंदु सरोवर समुद्र हुआ करता था. त्रेता युग में जब भगवान राम ने अग्निबाण छोड़ा, तो पूरी धरती सूख गई थी. कपिल सरोवर जितना क्षेत्र ही केवल पानी में रहा और यहां कदम ऋषि का आश्रम हुआ करता था. जो कपिल मुनि के पिता थे. इसलिए इस मंदिर का महत्व काफी है. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा में स्नान और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल सरोवर में स्नान का महत्व शास्त्र में बताया गया है.

सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित: इस बार स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह भाटी के प्रयासों के चलते मेले में सांस्कृतिक संध्या लगातार तीन दिन तक आयोजित की गई. इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और निजता के लिहाज से भी काफी प्रबंध किए गए. ताकि उन्हें स्नान करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. अंशुमान सिंह भाटी का कहना है कि इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि हम केवल सरकारी बजट के भरोसे नहीं रहे. हमने जन सहयोग के माध्यम से भी मेले की व्यवस्थाओं को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया.

हर घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़: कपिल सरोवर के 84 घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात नजर आई. वहीं मेले में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तैनात नजर आए. वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम पहले से बेहतरीन रहे. सरोवर के पानी की भी साफ-सफाई पूरी तरह से की गई है.

गुरुनानक देव जी से जुड़ाव: सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी कोलायत का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी भी एक बार यात्रा के दौरान यहां आए थे. इसको लेकर यहां गुरुद्वारा साहिब में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं.

