नव वर्ष 2026 का पहला बड़ा स्नान पर्व, माघ माह की पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे गंगा में डुबकी

2026 का पहला बड़ा स्नान पर्व ( Photo- ETV Bharat )

हरिद्वार: नव वर्ष 2026 का पहला बड़ा स्नान आज चल रहा है. माघ माह की पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला. सुबह सवेरे से ही हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है. देश के कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु गंगा में स्नान और दान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए. माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान आशीर्वाद मिलता है. नए साल 2026 का पहला स्नान पर्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व माना जाता है. यही कारण है कि हरिद्वार में भारी सर्दी के बीच श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. आस्था के आगे श्रद्धालुओं को ठंड का अहसास तक नहीं हुआ. हर हर महादेव और हर हर गंगे के जयकारों के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया और दान पुण्य कर सुख शांति की कामना की. वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर पितरों की शांति का आशीर्वाद भी मांगा. पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान (Video- ETV Bharat)