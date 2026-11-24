कार्तिक पूर्णिमा 2026: विभिन्न घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डूबकी, मांगी सुख-समृद्धि
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रांची, धनबाद और साहिबगंज में विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डूबकी लगाई.
Published : November 24, 2026 at 1:53 PM IST
रांची/साहिबगंज/धनबाद: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को राजधानी रांची के स्वर्णरेखा नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. नामकुम स्थित इक्कीसों धाम मंदिर परिसर के पास स्वर्णरेखा नदी में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. श्रद्धालु नदी में आस्था की डुबकी लगाते और पूजा-अर्चना करते नजर आए. दिनभर घाट पर स्नान करने वालों की आवाजाही बनी रही. परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने भी नदी में स्नान कर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया.
पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का महत्व
कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के मुताबिक, इस दिन गंगा समेत दूसरी पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है. इसी मान्यता के तहत श्रद्धालु सूर्योदय से पहले नदी में स्नान कर भगवान विष्णु, भगवान शिव और तुलसी की पूजा-अर्चना करते हैं. इसके बाद अन्न, वस्त्र, धन और जरूरत की अन्य वस्तुओं का दान करने की परंपरा है. शाम के समय नदी घाटों और घरों में दीप जलाए जाते हैं.
कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार
धार्मिक कथाओं के मुताबिक, इसी दिन भगवान शिव ने 'त्रिपुरासुर' नामक राक्षस का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी. इस विजय की खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. इसी कारण इस तिथि को देव दीपावली कहा जाता है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इस वजह से भी इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व है.
परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना
कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्णरेखा नदी घाट पर स्नान के साथ पूजा-पाठ और दान-पुण्य का सिलसिला चलता रहा. श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दिन को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला. घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए यह पर्व अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी रहा. लोगों ने स्नान के बाद अपने गुरुजनों और परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया.
प्रेम और त्याग का संदेश
कार्तिक पूर्णिमा मैथिली समाज के लोकपर्व सामा-चकेवा के समापन का भी अवसर है. इस पर्व में भाई-बहन के प्रेम और त्याग का संदेश दिया जाता है. मंगलवार को सामा-चकेवा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. इस तरह कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक आस्था के साथ लोक परंपराओं और सामाजिक रिश्तों को भी जोड़ने वाला पर्व है.
गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी
साहिबगंज में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आदिवासी सनातनी और गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने मंगलवार अहले सुबह राजमहल एवं जिला मुख्यालय के मुक्तेश्वर गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से लोगो की भीड़ शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर भीड़ उमड़ी.
मां गंगा की स्तुति
महिला गंगा स्नान मंगलपाठ कर पूजा अर्चना कर रही है. गंगा घाटों पर मेला लगा हुआ है. साहिबगंज में उत्तरवाहिनी गंगा बहती है. वही राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में श्रद्धालु वाद्ययंत्रों की धुन पर मां गंगा की स्तुति करते हुए रातभर जागरण करते रहे. संगीदलान, सूर्यदेव घाट और बालू प्लाट पर रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा था. सूर्यदेव घाट, गुदाराघाट और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान किया.
आस्था में डूबा कोयलांचल
धनबाद जिले के निरसा में कार्तिक पूर्णिमा की पावन बेला पर कोयलांचल का पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था में डूबा नजर आया. ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया. हर-हर गंगे, ऊं नमः शिवाय और जय विष्णु भगवान के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा.
बराकर नदी पर उमड़ा आस्था का सैलाब
निरसा के खुदीया नदी, मैथन डैम, पंचेत डैम, बराकर नदी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. बराकर नदी तट पर तो ऐसा नजारा था मानो श्रद्धा की गंगा ही बह रही हो. बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी पवित्र स्नान के लिए पहुंचे थे.
ये भी पढ़ें- 24 नवंबर 2026 का पंचांग: आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद खास, जानें शुभपहर और राहुकाल
कार्तिक पूर्णिमा: ओडिशा में लोगों ने मनाया ''बोइत बंदाण' उत्सव , नदी में तैराया केले के तने से बनी नाव
कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था में डूबी रांची, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान