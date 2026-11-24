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कार्तिक पूर्णिमा 2026: विभिन्न घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डूबकी, मांगी सुख-समृद्धि

भगवान भास्कर को जल अर्पित करती महिला ( devotees took dip of faith )

रांची/साहिबगंज/धनबाद: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को राजधानी रांची के स्वर्णरेखा नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. नामकुम स्थित इक्कीसों धाम मंदिर परिसर के पास स्वर्णरेखा नदी में सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. श्रद्धालु नदी में आस्था की डुबकी लगाते और पूजा-अर्चना करते नजर आए. दिनभर घाट पर स्नान करने वालों की आवाजाही बनी रही. परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने भी नदी में स्नान कर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया.

पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का महत्व