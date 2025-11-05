ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा तीर्थराज पुष्कर में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया. मेले की भव्यता के लिए सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है.

Pushkar On Kartik Purnima
पुष्कर सरोवर के किनारे लगी भीड़ (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 2:11 PM IST

अजमेर: कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर तीर्थनगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. सरोवर के 52 घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. शाम तक श्रद्धालुओं का स्नान के लिए सरोवर के घाटों पर आना जारी रहेगा. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. धार्मिक मेले के हिसाब से पूर्णिमा का दिन विशेष रहता है, यही वजह है कि अब तक की सर्वाधिक भीड़ बुधवार को पुष्कर में मौजूद है. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत भी सरोवर पहुंचे.

पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर बुधवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही. श्रद्धालु स्नान के साथ-साथ पूजा-अर्चना और दीपदान कर रहे हैं. उसके बाद जगतपिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं. पुष्कर के बाजारों और ब्रह्मा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है. अजमेर से पुष्कर आने वाले मार्ग को ट्रैफिक पुलिस ने एक तरफा किया है. श्रद्धालुओं को सरोवर तक पहुंचने के लिए पैदल ही काफी दूरी तय करनी पड़ रही है.

कार्तिक सभी माहों में श्रेष्ठ: तीर्थ पुरोहित बालकिशन पाराशर ने बताया कि 12 माह में कार्तिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इसे दामोदर मास भी कहा जाता है. इसमें दीपदान करने का विशेष महत्व है. ज्यादातर श्रद्धालु एकादशी से पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्थान करते हैं. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने पर संपूर्ण कार्तिक माह में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का भी विशेष महत्व है. यहां सुबह से ही सभी घाट ठसाठस भरे हुए हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पुष्कर आए हुए हैं. धार्मिक मेले का समापन भी पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा.

Pushkar On Kartik Purnima
सरोवर में पूजा करते मंत्री रावत (ETV Bharat Ajmer)

सरकार ने दिया अतिरिक्त बजट: कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत भी पवित्र सरोवर के ब्रह्म घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरोवर में स्नान के लिए डुबकी नहीं लगाई, लेकिन सरोवर की पूजा-अर्चना जरूर की. रावत ने कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पुष्कर मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है, साथ ही पुष्कर मेले की हर गतिविधि पर वह नजर बनाए हुए हैं. पुष्कर के लोगों ने 'अतिथि देवो भव:' के कथन को हमेशा सार्थक किया है.

सफाई के प्रति जागरूकता: पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सरोवर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है. पुष्कर नगर परिषद की ओर से सरोवर के घाटों पर लोक कलाकार नाटिका के माध्यम से राजस्थानी और हिंदी भाषा में सरोवर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देने के प्रति जागरूक कर रहे हैं.

