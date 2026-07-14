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भौमवती अमावस्या पर पुष्कर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पितरों के निमित्त की पूजा–अर्चना

मंगलवार और अमावस्या का संयोग है भौमवती अमावस्या: पुष्कर में तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया कि मंगलवार के साथ जब अमावस्या का संयोग बनता है, तब इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है. अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य होते हैं. देव, ऋषि, पितृ, यम, मनुष्य के तर्पण अमावस्या के दिन होते हैं. ऐसा करने से देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है. साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है. पुष्कर तीर्थ में पितरों से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य मसलन स्नान, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, नारायण बलि, नाग बलि आदि करने से पितरों को सद्गति मिलती है. पितृ संतुष्ट होते हैं तो वह आशीर्वाद के रूप में संपत्ति और संतति देते हैं.

अजमेर: आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की भौमवती अमावस्या का विशेष महत्व है. मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है. जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज गुरु पुष्कर में भौमवती अमावस्या पर स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर पहुंचे. यहां आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी किए. स्नान, श्राद्ध कर्म, पूजन, अर्चन और दान–पुण्य का दौर पुष्कर में मंगलवार के दिन जारी रहा.

पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म: उन्होंने बताया कि मंगलवार को भौमवती अमावस्या को देखते हुए सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है. हजारों श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. स्नान के बाद तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में श्राद्ध कर्म भी श्रद्धालु कर रहे हैं. किसी भी प्रकार की विषम युक्तियां बनती है, तो सोमवती अमावस्या या भौमवती अमावस्या पर पुष्कर तीर्थ में आकर स्नान आदि से निवृत होकर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें. द्वापर युग में कौरव और पांडवों ने पुष्कर में सोमवती अमावस्या का स्नान किया था. महा सोमवती अमावस्या निकल गई है और अब भौमवती अमावस्या आई है.

पूजा–अर्चना करते श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

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'पितरों के प्रति रखें श्रद्धा': तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र शर्मा बताते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या है और वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है. धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि जब-जब ऋतु परिवर्तन होता है, उस वक्त विश्व की शांति के लिए सभी प्राणियों और मनुष्यों की मंगल कामना के लिए ऋतु के आरंभ में जो भी अमावस्या आती है, उसमें अपने घर में सुख और शांति के लिए पितरों का पिंडदान, तर्पण और पूजन जो भी संभव है, वह यथाशक्ति करें. इससे ऋतु पर्यंत हमारा परिवार सुरक्षित और संरक्षित रहेगा. पंडित तिवारी ने बताया कि यूं तो हर अमावस्या पर मनुष्य को कुआं, बावड़ी, तालाब, देवालय या तीर्थ पर जाकर अपने पितरों को जलांजलि देनी चाहिए.

पूजा विधान में लीन श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

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उन्होंने बताया कि प्रत्येक अमावस्या पर पत्र अपने घर अपने परिवार को देखने के लिए आते है. यह मनुष्य का धर्म है कि घर आने वाले मेहमान का स्वागत किया जाता है. इसी तरह गृहस्थ को चाहिए कि वह अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करके उनका स्वागत करें. पूर्वजों की कृपा से ही वंश, धन की समृद्धि प्राप्त होती है. उन्होंने बताया कि माह में एक दिन ही अमावस्या आती है, उस दिन समय निकालकर अपने पितरों को श्रद्धा के साथ पूजना चाहिए. इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है.