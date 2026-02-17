फाल्गुन मास की अमावस्या: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान के बाद पितरों का श्राद्ध और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए. यह सिलसिला सुबह से शुरू हुआ.
Published : February 17, 2026 at 4:48 PM IST
अजमेर: जगतपिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर में फाल्गुन मास में मंगलवार को अमावस पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान के बाद तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए. श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य भी किया. यह देव और पितृ दोनों अमावस्या है. यही वजह है कि सुबह से सरोवर के 52 घाटों पर बड़ी संख्या श्रद्धालु स्नान और पूजा करने आते रहे.
पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि फाल्गुन में मंगलवार की अमावस्या विशेष है. इस अमावस पर देव और पितृ कार्य दोनों होते है. सतयुग से विराजमान पुष्कर तीर्थ, सागर, पवित्र नदियों और तीर्थो में अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और सदगति के लिए नारायण बलि, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म और दान पुण्य करें. वेदों में ऐसा उल्लेख है. उन्होंने बताया कि पितरों के निमित्त कर्म करने से उन्हें सद्गति मिलती है.
पितरों को मिलता है मोक्ष: पंडित दाधीच बताते हैं कि पंचांग के अनुसार अमावस्या के दिन कंकण नाम का सूर्यग्रहण भी है. यह सूर्यग्रहण अंटार्कटिका महासागर, हिंद सागर, दक्षिण अमेरिका में दिखेगा. यह भारतीय समय दोपहर 3 बजकर 56 मिनट से शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. सूर्यग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक या यम नियम नहीं होगा. महाशिवरात्रि के बाद की यह अमावस्या है. इसके लिए वेद कहते हैं कि श्राद्ध कर्म करने से पित्तरों को मोक्ष मिलता है.
पितरों के आशीर्वाद से मिलती सुख शांति: पुष्कर के तीर्थ पुरोहित पंडित हरि भाई पाराशर बताते हैं कि फाल्गुन की अमावस पर पुष्कर के पवित्र सरोवर के जल से श्राद्ध कर्म करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है. पितरों के आशीर्वाद से गृह में सुख शांति और वंश वृद्धि होती है. पहले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण और उसके बाद पितरों को तर्पण किया जाता है. पंडित हरि भाई ने बताया कि भगवान श्रीराम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था. इसका पद्म पुराण में वर्णन है. पुष्कर में सात कुल के दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध कर्म होता है.
