ETV Bharat / state

फाल्गुन मास की अमावस्या: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी ( ETV Bharat Ajmer )