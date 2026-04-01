25 सालों का सपना हुआ पूरा: भक्तों ने भगवान राम और हनुमान के लिए बनाए 30 लाख के सोने के मुकुट
भक्तों ने भगवान राम और हनुमान के लिए अलग–अलग सोने के मुकुट बनवाएं हैं.
Published : April 1, 2026 at 5:50 PM IST
बाड़मेर: 2 अप्रैल को रामभक्त वीर हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इसको लेकर मंदिरों में विशेष रूप से तैयारी की जा रही है. बाड़मेर में हनुमान भक्तों ने मिलकर महाबार गांव के सफेद आंकड़ा मंदिर में विराजे हनुमान जी और भगवान राम के लिए सोने का मुकुट तैयार करवाया है. दोनों मुकुट गुरुवार को पहनाए जाएंगे.
गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर सफेद आंकड़ा स्थित हनुमान मंदिर में भक्त और भगवान को एक साथ सोने के मुकुट पहनाए जाएंगे. सिद्धश्वर महादेव विकास समिति के मांगीलाल संखलेचा ने भक्तों के सहयोग से करीब 30 लाख की लागत से सोने के दो मुकुट तैयार करवाए हैं. जिसमे छोटा मुकुट श्री राम के लिए और एक बड़ा मुकुट भगवान हनुमान के लिए तैयार किया गया है. खास बात यह है कि 25 सालों के लंबे अरसे से बाद हनुमान मंदिर में सोने का मुकुट पहनाया जा रहा है.
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सिद्धश्वर महादेव विकास समिति के मांगीलाल संखलेचा ने बताया कि सफेद आंकड़ा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर मुकुट नहीं था. ऐसे में भक्तों के मन में इच्छा थी कि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर मुकुट होना चाहिए. इसके बाद सभी भक्तों ने मिलकर एक 170 ग्राम सोने का बड़ा और करीब 30 ग्राम सोने का मुकुट बनवाया. इन दोनों की अनुमानित बाजार कीमत करीबन 30 लाख रुपए है. दोनों सोने के मुकुट भक्तों के सहयोग से तैयार करवाए गए हैं.
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उन्होंने बताया कि सोने के बने दोनों सुंदर मुकुट बनकर तैयार हो गए हैं. हनुमान जन्मोत्सव के खास अवसर पर गुरुवार को हम सभी भक्त मिलकर 25 सालों के बाद भक्त हनुमान और भगवान श्री राम की मूर्तियों पर सोने के मुकुट पहनाएंगे. उन्होंने कहा कि इस मंदिर को लेकर सभी भक्तों में गहरी आस्था है और यहां सच्चे मन से आने वाली भक्तों की मनोकामना पूरी होती है.