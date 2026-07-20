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उत्तराखंड में सावन के पहले सोमवार की धूम, शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, अलकनंदा ने किया कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक

श्रद्धालुओं ने किए कोटेश्वर महादेव के दर्शन: नदी के तेज बहाव और बढ़े जलस्तर के कारण श्रद्धालुओं को सीधे अलकनंदा नदी तक जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बजाय एसडीआरएफ के जवान स्वयं बाल्टी और लोटे की सहायता से अलकनंदा का पवित्र जल निकालकर श्रद्धालुओं तक पहुंचाते रहे, जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक कर सकें. प्रशासन की इस व्यवस्था की श्रद्धालुओं ने सराहना की.

उत्तराखंड में सावन के पहले सोमवार की धूम: लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. नदी का पानी कोटेश्वर महादेव गुफा के समीप तक पहुंच गया है. ऐसा लगा जैसे अलकनंदा नदी खुद भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रही हों. मौसम विभाग के येलो अलर्ट और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम पूरे समय मुस्तैदी से तैनात रही.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में सावन माह के प्रथम सोमवार शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं कै सैलाब उमड़ पड़ा. मूसलाधार बारिश पर आस्था भारी पड़ी. रुद्रप्रयाग स्थित भगवान कोटेश्वर महादेव के दरबार में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य एवं खुशहाली की कामना की. 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठा,

पंडित जी ने बताया सावन सोमवार का महत्व: इस अवसर पर मंदिर के पुजारी पंडित मनोज चमोली ने सावन माह के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि-

सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस पवित्र माह में श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की उपासना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं.

-पंडित मनोज चमोली, पुजारी, कोटेश्वर महादेव मंदिर-

कोटेश्वर महादेव से जुड़ी पौराणिक कथा: उन्होंने कोटेश्वर महादेव की पौराणिक महिमा का उल्लेख करते हुए बताया कि भस्मासुर को वरदान मिलने के बाद जब उसने भगवान शिव का पीछा किया, तब भगवान शिव इस पवित्र गुफा में आकर विराजमान हुए. इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य के लिए प्रेरित किया. मोहिनी के प्रत्येक भाव की नकल करते हुए भस्मासुर ने अंततः अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया. इसी घटना के कारण कोटेश्वर महादेव का यह स्थल सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना जाता है.

श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र: श्रद्धालु लक्ष्मी नेगी ने कहा कि कोटेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव के कोटि-कोटि स्वरूप विराजमान हैं. इसलिए यहां स्थापित शिवलिंग पर जल अर्पित करना करोड़ों शिव स्वरूपों का अभिषेक करने के समान पुण्यदायी माना जाता है. उन्होंने कहा कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं.

मूसलाधार बारिश पर आस्था पड़ी भारी: भारी बारिश और नदी के बढ़े जलस्तर के बावजूद जिला प्रशासन, पुलिस एवं एसडीआरएफ की सतर्क व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा, अनुशासन और सुरक्षा के साथ भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया तथा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया. सावन के प्रथम सोमवार पर कोटेश्वर धाम एक बार फिर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का विराट केंद्र बन गया.

उत्तराखंड में हरेला के दिन से शुरू हो चुका सावन: उत्तराखंड में हरेला पर्व के दिन से सावन शुरू हो जाता है. 16 जुलाई को हरेला मनाया गया था. आज सावन का पहला सोमवार है. उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है. यहां के लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है. सावन के पहले दिन से खेतों में बुवाई का चक्र शुरू होता है. किसान अच्छी फसल की कामना के लिए प्रकृति की पूजा करते हैं. सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है.

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