महाशिवरात्रि पर दिल्ली में शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवालयों में गूंजा 'हर-हर महादेव

महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा. यह दिन भगवान शिव की भक्ति, साधना और आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर है.

महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा
महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 15, 2026 at 11:50 AM IST

नई दिल्ली: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की आराधना करते हैं. अगर आप राजधानी दिल्ली में हैं, तो यहां कई ऐसे प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा-अर्चना और भव्य आयोजन होते हैं. यह दिन भगवान शिव की भक्ति, साधना और आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर होता है. इसी कड़ी में तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिल रहा है. जहां भक्त लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं.

तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी अजय दीक्षित बताते हैं कि आज सुबह 3:00 से ही भक्त भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. आज के दिन भक्त दूध, दही, शहद से भगवान भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं. इसके अलावा भक्तों के द्वारा भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला था, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया था. जिस विष की वजह से उन्हें जलन हो रहा था तब देवताओं के द्वारा उन पर गले को ठंडक मिले इसलिए जल अर्पण किया गया. तब से महाशिवरात्रि के दिन उन्हें जल चढ़ाया जाता है.

दिल्ली में शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat)

भोलेनाथ को जल चढ़ाने पहुंची भक्त ने बताया कि सुबह-सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंची है. क्योंकि जैसे-जैसे समय दिन होता जाएगा वैसे-वैसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी. इसलिए वह सुबह ही भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंची. आज के दिन भोलेनाथ पर भांग धतूरा फूल बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. वहीं राजू उपाध्याय ने कहा कि भोलेनाथ को जल के साथ-साथ दूध भी अर्पण किया है. जिसकी जैसी शक्ति है वैसी भक्ति करता है. भोलेनाथ सब की भक्ति से प्रसन्न होते हैं.

महाशिवरात्रि की धूम
महाशिवरात्रि की धूम (ETV Bharat)

आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में जगह-जगह पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकालने की भी तैयारी की जा रही है. जहां भोलेनाथ का बारात का भव्य आयोजन भी देखने को मिलेगा. आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था. इसके अवसर पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है.

