महाशिवरात्रि पर दिल्ली में शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवालयों में गूंजा 'हर-हर महादेव

नई दिल्ली: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की आराधना करते हैं. अगर आप राजधानी दिल्ली में हैं, तो यहां कई ऐसे प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा-अर्चना और भव्य आयोजन होते हैं. यह दिन भगवान शिव की भक्ति, साधना और आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर होता है. इसी कड़ी में तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिल रहा है. जहां भक्त लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं.

तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी अजय दीक्षित बताते हैं कि आज सुबह 3:00 से ही भक्त भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. आज के दिन भक्त दूध, दही, शहद से भगवान भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं. इसके अलावा भक्तों के द्वारा भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला था, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया था. जिस विष की वजह से उन्हें जलन हो रहा था तब देवताओं के द्वारा उन पर गले को ठंडक मिले इसलिए जल अर्पण किया गया. तब से महाशिवरात्रि के दिन उन्हें जल चढ़ाया जाता है.