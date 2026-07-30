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काशी में सावन के पहले दिन उमड़े भक्त, CM योगी ने किया बाबा विश्वनाथ का पूजन

दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं सीएम योगी, काल भैरव मंदिर में भी पूजन किया.

devotees throng kashi on first day sawan 2026 cm yogi performs puja of kashi vishwanath
सीएम योगी ने किया बाबा विश्वनाथ का पूजन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:26 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 12:16 PM IST

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वाराणसी/मेरठ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में थे. आज उन्होंने सावन के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका तो वही काल भैरव मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया. बता दे कि, सीएम सुबह सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने गलियों का निरीक्षण किया लोगों से सावन की व्यवस्था के तैयारी के बारे में जाना और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार निकल गए. जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया. वहीं, सावन के पहले दिन मेरठ समेत सभी जिलों के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ मौजूद रही. पूजन-अर्चन का सिलसिला जारी है.


बता दे कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है.ऐसे में वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में भक्तों का आना शुरू हो गया है. इसी कड़ी में आज सावन के पहले दिन सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे दर्शन पूजन किया और व्यवस्थाओं का हाल जाना.


सावन में पहले दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा
सावन के पहले दिन दर्शन करने आए भक्तों का कहना रहा कि, वह इंतजार करते हैं कि सावन में कब उन्हें बाबा का दर्शन मिले. भक्तों ने बताया कि, भीड़ ज्यादा है घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन सौभाग्य उनका है कि वह बाबा के दरबार में पहुंचे हैं.उनके लिए यह बहुत उल्लास का मौका है. गौरतलब हो कि, सावन माह के मद्देनजर मंदिर में भी भक्तों के सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है. जिगजैग बैरिकेडिंग है और इसके साथ ही धूप से बचने के लिए शेड लगाए गए हैं. कूलर की व्यवस्था है,जगह पर ओआरएस वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है.

मेरठ के मंदिरों में उमड़े भक्त, गूंजा बोल बम
सावन के पहले दिन मेरठ के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही.सिद्धपीठ बाबा औघड़नाथ मंदिर (काली पलटन मंदिर), बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, देव मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर समेत सभी छोटे-बड़े शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही. हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई देती रही. ​सूर्योदय से पूर्व ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर भगवान आशुतोष के दर्शन-पूजन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे थे। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, निरोगी काया और खुशहाली की कामना की. ​बाबा औघड़नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्रीधर त्रिपाठी के अनुसार, सनातन धर्म में श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कण्ठ में धारण कर लिया था. विष के तीव्र प्रभाव और दाह (जलन) को शांत करने के लिए देवी-देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था. यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करने पर वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं. इसके अलावा, माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन माह में ही कठिन तपस्या की थी.

Last Updated : July 30, 2026 at 12:16 PM IST

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