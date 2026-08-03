ETV Bharat / state

सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हरियाणा, शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़, श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक

हरियाणा के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की.

Hansi Sawan 2026
सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हांसी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 11:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी/चरखी दादरी: पूरे हरियाणा के शिव मंदिरों में आज सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. हांसी और चरखी दादरी में सुबह से ही मंदिर परिसरों में "बम-बम भोले" के जयघोष गूंजते रहे. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की. भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, चावल, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

400 वर्ष पुराना मंदिर बना आस्था का केंद्र: वहीं, हांसी के ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार पर विशेष उत्साह देखने को मिला. करीब 400 वर्ष पुराना यह मंदिर शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान माना जाता है. सावन के पूरे महीने यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, जिसके चलते हर वर्ष यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है.

शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़ (ETV Bharat)

"सावन भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र महीना": मंदिर के पुजारी बृज भूषण शर्मा ने कहा कि, "भगवान शिव अनादि देव हैं और सावन का महीना उनकी उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां सावन में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं."

Hansi Sawan 2026
श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक (ETV Bharat)

"हर साल जलाभिषेक करने आता हूं": मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु दिनेश कुमार ने कहा कि, "मैं कई वर्षों से सावन के महीने में यहां दर्शन करने आता हूं. इस बार भी सावन का व्रत रखा है और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है. सावन में मंदिर का वातावरण मन को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है." वहीं, एक अन्य श्रद्धालु सुमन ने कहा कि, "मैं नियमित रूप से श्री काली देवी मंदिर में पूजा करने आती हूं. सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है. इस दौरान मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति से जोड़ देता है."

दादरी के मंदिरों में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

दादरी के मंदिरों में उमड़ी भीड़: वहीं, सावन के पहले सोमवार पर चरखी दादरी जिले में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही प्राचीन शिव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर श्रद्धालुओं ने परिवार व देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "ॐ नमः शिवाय" के जयकारों से गूंज उठे.

सुबह से मंदिरों में भारी भीड़: दादरी में शिव मंदिर कमेटी प्रधान रमेश फोगाट ने बताया कि, "सावन की शुरुआत के साथ ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. एक अगस्त को कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 7 तारीख को होगा. इसके बाद 8 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को आमंत्रित किया है. साथ ही 11 तारीख को महाशिवयात्रा भी निकाली जाएगी. इस बार श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है. " मंदिर में पूजा करने आई श्रद्धालु सुदेश देवी और बबली ने बताया कि सावन का महीना भक्ति का प्रतीक है और वे शिव मंदिर में जल चढ़ाने व शिव पुराण कथा सुनने आई हैं. पूरे सावन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

ये भी पढ़ें: नूंह में थोड़ी देर में शुरू होगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

TAGGED:

FIRST MONDAY OF SAWAN
LORD SHIVA JALABHISHEK
SHRI KALI DEVI TEMPLE HANSI
SAWAN FESTIVAL HARYANA
HANSI SAWAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.