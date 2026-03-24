ETV Bharat / state

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन देवसर धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मां कात्यायनी के दर्शन को उमड़ी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भिवानी के देवसर धाम में मां कात्यायनी पूजा के लिए आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है.

Chaitra Navratri 2026
देवसर धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 11:44 AM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है. छठे दिन मंगलवार को भक्तों ने मां कात्यायनी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा. इस दिन मां के दर्शन और पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

देवसर धाम में भक्ति का अद्भुत नजारा: हरियाणा के भिवानी जिले के गांव देवसर स्थित मंदिर में नवरात्रों के दौरान श्रद्धा का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहीं. मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया है.

मां कात्यायनी के दर्शन को उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

प्रशासन अलर्ट: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है. करीब 120 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि आपातकालीन निकास द्वार भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान: मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. करीब 2 लाख लीटर क्षमता का हौद तैयार किया गया है. इसके अलावा रेडक्रॉस के वालंटियर भी लगातार सेवा में लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं.

733 साल पुराना है मंदिर का इतिहास: देवसर धाम मंदिर का इतिहास लगभग 733 वर्ष पुराना बताया जाता है. मंदिर के पुजारी के अनुसार एक बंजारे को मां ने स्वप्न में दर्शन देकर पहाड़ी में दबी मूर्ति को स्थापित करने का आदेश दिया था. मूर्ति स्थापना के बाद उसकी खोई हुई गायें वापस मिल गईं, तभी से यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया. मंदिर के पुजारी पप्पू ने कहा कि, "नवरात्रों के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहता है और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं." वहीं, पुजारी कंवर पाल ने कहा कि, "यह मंदिर बहुत प्राचीन है और देश-विदेश से भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं. हर साल यहां भव्य आयोजन होता है." एक श्रद्धालु ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा, "मां के दरबार में आकर बहुत शांति मिलती है, यहां की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है."

देश-विदेश से पहुंचते हैं भक्त: देवसर धाम की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं. खास बात यह है कि मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह की कुलदेवी भी यही हैं, और वे हर साल यहां परिवार सहित दर्शन और भंडारे में शामिल होते हैं.

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भद्रकाली मंदिर में लगा भक्तों का तांता, फूलों से सजाया गया मंदिर

Last Updated : March 24, 2026 at 12:22 PM IST

TAGGED:

MAA KATYAYANI PUJA
DEVSAR DHAM TEMPLE BHIWANI
DURGA WORSHIP NAVRATRI
NAVRATRI CROWD INDIA
CHAITRA NAVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.