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अयोध्या में सावन के पहले दिन उमड़े भक्त, रामलला का दर्शन-पूजन

अयोध्या : सावन माह के शुभारंभ के साथ ही रामनगरी अयोध्या पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में रंग गई है. देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रीराम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित प्रमुख मठ-मंदिरों में दर्शन-पूजन कर रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में गुरुवार को सावन मास के पहले दिन करीब 1.5 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किया.

अयोध्या में धार्मिक उत्सवों की भी शुरुआत हो गई है. विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, झूलनोत्सव, वैदिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन आयोजनों में शामिल होने के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. शहर में भक्ति, उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में सावन झूला मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है.



हरिधाम पीठ के महंत जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य ने कहा कि श्रावण माह प्रारंभ होने के साथ यहां के मंदिरों में धार्मिक आयोजन किये जा रहे है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त अयोध्या आ रहे हैं. आयोजन में शामिल होकर अपनी आस्था को निवेदित कर रहे हैं. साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने कहा कि मंदिरों में उत्सव शुरू हो गया है, लेकिन झूलनोत्सव का पूर्ण रूप से आगाज 15 अगस्त से होगा. उसके पहले कुछ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, रामकथा का आयोजन सहित अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं.