वसंत पंचमी स्नान के लिए गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पूजन और दान कर अर्जित किया पुण्य

हरिद्वार: मां सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है. वसंत पंचमी पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है. दूर-दूर से लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं. लोग हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद दान देकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

धर्मनगरी हरिद्वार में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आस्था अपने चरम पर नजर आई. तड़के भोर से ही हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे भक्तों ने विधि-विधान से मां गंगा में स्नान कर सूर्य उपासना की और घाट हर-हर गंगे के जयघोष से गूंज उठे. वसंत पंचमी की परंपरा के अनुसार घाटों पर पीले वस्त्रों में श्रद्धालुओं की खास मौजूदगी दिखी.

तीर्थ पुरोहित शुभम शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान से मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है. शास्त्रों में भी वसंत पंचमी पर किया गया स्नान, दान और पूजा विशेष पुण्यदायी मानी गई है. आस्था, परंपरा और श्रद्धा के संगम से हर की पौड़ी पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी नजर आई. बताया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में की पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है. इस दिन से ऋतु परिवर्तन होना भी माना जाता है.