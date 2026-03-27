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रांची में रामनवमी जुलूस: सड़कों पर दिखा राम भक्तों का सैलाब, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तलवारबाजी की, बाबूलाल भी दिखे अखाड़े में

रांची में रामनवमी जुलूस धूमधाम से निकाला गया. इस दौरान सड़कों पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा.

Ram Navami procession in Ranchi
रांची में निकाले गए रामनवमी जुलूस में शामिल भक्त. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 6:43 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है. शहर का हर कोना भक्ति और आस्था के रंग में रंगा है. क्या आम और क्या खास, हर कोई इस पावन अवसर पर अपने-अपने अंदाज में भगवान श्रीराम के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहा है. सड़कों पर निकले जुलूस, अखाड़ों की प्रस्तुति और जय श्रीराम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है.

रामनवमी जुलूस में कई वीआईपी चेहरे भी आम लोगों के बीच नजर आए. इसी कड़ी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रांची के रामनवमी जुलूस में शामिल हुए. अल्बर्ट एक्का चौक के समीप उनका जोश और उत्साह देखने लायक था. हाथों में तलवार लिए उन्होंने पारंपरिक अंदाज में तलवारबाजी कर रामभक्तों का उत्साह बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने जय श्रीराम के नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों ने भी पूरे जोश के साथ उनका साथ दिया.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रक्षा राज्य मंत्री ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी

संजय सेठ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व मर्यादा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ इस पर्व को मनाने की अपील की. उनके इस अंदाज ने वहां मौजूद लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा कर दिया.

Ram Navami procession in Ranchi
तलवारबाजी करते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ. (फोटो-ईटीवी भारत)

बाबूलाल मरांडी भी हुए रामनवमी जुलूस में शामिल

वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए. वे भी पूरे उत्साह के साथ अखाड़े के बीच पहुंचे और लाठी भांजा. उनका यह अंदाज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा. बाबूलाल मरांडी ने भी “जय श्रीराम” के नारों के साथ लोगों का उत्साह बढ़ाया और प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं.बाबूलाल ने कहा कि यह पर्व हमें एकता, संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है, जिसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए.

पूरे रांची शहर की बात करें तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया हो. जगह-जगह महावीर पताकाएं लहरा रही थीं और सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. खासकर तपोवन मंदिर जाने वाले मार्गों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला. सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान श्रीराम और हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचते रहे.

Ram Navami procession in Ranchi
रांची में निकाले गए रामनवमी जुलूस में शामिल भक्त. (फोटो-ईटीवी भारत)

खराब मौसम बावजूद भक्तों में उत्साह

हालांकि इस दौरान मौसम ने थोड़ी परीक्षा जरूर ली. अचानक आई बारिश और तेज हवा ने कुछ समय के लिए माहौल को प्रभावित किया, लेकिन रामभक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. बारिश के बावजूद लोग जय श्रीराम के नारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे. कई जगहों पर लोग भींगते हुए भी जुलूस में शामिल रहे.

अखाड़ों की ओर से भी पारंपरिक प्रदर्शन किए गए. जिसमें युवाओं ने लाठी-डंडा और तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन किया. यह दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया और जगह-जगह पुलिस जवान तैनात रहे, ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

Ram Navami procession in Ranchi
रांची में निकाले गए रामनवमी जुलूस में शामिल भक्त. (फोटो-ईटीवी भारत)

रांची में रामनवमी का यह पर्व आस्था, उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम बनकर सामने आया. बारिश और तेज हवा में भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ. पूरे शहर में भक्ति का रंग देर शाम तक छाया रहा.

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