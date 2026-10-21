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रायबरेली में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालु हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलसे

मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालु हाईटेंशन तार के चपेट में आकर झुलसे. ( ईटीवी भारत )

रायबरेली: मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार का दिन हादसे में बदल गया. हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 4 श्रद्धालु झुलस गए.

जानकारी के मुताबिक सरेनी-लालगंज मुख्य मार्ग पर संवरैया नदी में प्रतिमा विसर्जन के बाद ट्रैक्टर से लौट रहे चार श्रद्धालु सिटकिहा बाबा मंदिर के पास इंड़ेन गैस गोदाम के पास हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सरेनी पहुंचाया गया, जहां तीन की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालु हाईटेंशन तार के चपेट में आकर झुलसे. (ईटीवी भारत) ठंगैचा गांव निवासी मोहित पुत्र सुरेश,राजेश्वरी पत्नी जितेंद्र,अनुज पुत्र रमेश और शिखा पत्नी पृथ्वीराज मंगलवार को संवरैया नदी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने के बाद ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे.