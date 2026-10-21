रायबरेली में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालु हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलसे
सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सरेनी पहुंचाया गया, जहां तीन की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:37 AM IST
रायबरेली: मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार का दिन हादसे में बदल गया. हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 4 श्रद्धालु झुलस गए.
जानकारी के मुताबिक सरेनी-लालगंज मुख्य मार्ग पर संवरैया नदी में प्रतिमा विसर्जन के बाद ट्रैक्टर से लौट रहे चार श्रद्धालु सिटकिहा बाबा मंदिर के पास इंड़ेन गैस गोदाम के पास हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सरेनी पहुंचाया गया, जहां तीन की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
ठंगैचा गांव निवासी मोहित पुत्र सुरेश,राजेश्वरी पत्नी जितेंद्र,अनुज पुत्र रमेश और शिखा पत्नी पृथ्वीराज मंगलवार को संवरैया नदी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने के बाद ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे.
इसी दौरान ट्रैक्टर पर स्टील के पोल में बंधा झंडा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया।देखते ही देखते ट्रैक्टर सवार चार श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए. हादसे में चारों गंभीर रूप से प्रभावित हुए, इसके बाद उन्हें तत्काल सीएचसी सरेनी ले जाया गया.
सीएचसी अधीक्षक डॉ. शुभम सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से दो महिलाओं और दो पुरुषों समेत चार लोगों को अस्पताल लाया गया था. इनमें मोहित, राजेश्वरी और अनुज की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि शिखा की हालत ठीक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.
सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि घायलों को उपचार के लिये पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया है. सभी का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मूर्ति विसर्जन के बाद यह लोग लौट रहे थे, तब इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर एक झंडा लगा दिया, वह झंडा हाईटेंशन लाइन को छू गया. जिससे दो महिला और 2 पुरुष घायल हो गए हैं.