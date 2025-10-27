ETV Bharat / state

छठी मैया पर अटूट विश्वास का नजारा: उत्साह के साथ दंडवत करते हुए छठ पूजा करने आईटीओ घाट पहुंचे श्रद्धालु, बताई ये वजह

दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर भारी उत्साह देखा गया और लोग घाटों पर जुट रहे हैं. यहां कुछ श्रद्धालु दंडवत करते हुए भी पहुंचे.

आईटीओ छठ घाट पर दंडवत करते हुए पहुंचे कुछ श्रद्धालु
आईटीओ छठ घाट पर दंडवत करते हुए पहुंचे कुछ श्रद्धालु (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 5:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ घाट को मॉडल छठ घाट के रूप में बनाया गया है. यहां पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधा सुनिश्चित की गई है. वहीं दूर दूर से आ रहे छठ व्रतियों की भी आस्था देखते ही बन रही है. सोमवार दोपहर से ही छठ पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आईटीओ घाट पर पहुंचने लगे. इस दौरान कुछ ऐसे भी श्रद्धालु दिखे, जो घाट तक दंडवत करते हुए पहुंचे. ईटीवी भारत ने ऐसे श्रद्धालुओं से बात कर उनका ऐसा करने के पीछे उद्देश्य जाना.

दंडवत करते हुए आए कुछ लोगों ने कहा कि उनकी छठी मैया के प्रति श्रद्धा और भावना है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि कुछ विशेष कारण है, जिसके लिए वह दंडवत करते हुए पूजा करने के लिए पहुंचे हैं. रंजीत यादव ने बताया कि वह दिल्ली के चित्र विहार से आईटीओ स्थित घाट तक दंडवत करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने छठी माता से कुछ कामना की है. उनकी मांग पूरी होती है तो वह आगे भी इस तरीके से दंडवत करते हुए छठ पूजा में शामिल होंगे.

आईटीओ घाट पर अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी के किनारे मौजूद श्रद्धालु
आईटीओ घाट पर अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी के किनारे मौजूद श्रद्धालु (ETV BHARAT)

कामना पूरी होने पर दंडवत करते हुए आए: उनके अलावा रामेश्वर नामक श्रद्धालु ने बताया कि वह भी दंडवत करते हुए आईटीओ स्थित छठ घाट पर पहुंचे. उन्होंने छठ व्रत रखा हुआ है. छठी मैया ने उनकी मुसीबत में मदद की, जिससे उनकी कामना पूरी हुई. इसलिए वह दंडवत करते हुए छठ घाट तक पहुंचे.

डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं
डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती महिलाएं (ETV BHARAT)

घर के सुख शांति की इच्छा से किया व्रत: उधर राकेश नामक व्यक्ति ने बताया कि वह प्रीत विहार के रहने वाले हैं. वह भी दंडवत करते हुए ही आईटीओ घाट तक छठी मैया के पूजन-अर्चन के लिए पहुंचे. छठी मैया के प्रति उनकी श्रद्धा और भावना है, जो वे दंडवत करते हुए पूजा करने यहां आए. वहीं आईटीओ छठ घाट पर पहुंची शकुंतला देवी नामक महिला ने कहा कि घर में सुख शांति और समृद्धि रहे इसके लिए वह दंडवत करते हुए घर से आईटीओ घाट तक पूजा करने के लिए पहुंची है.

