छठी मैया पर अटूट विश्वास का नजारा: उत्साह के साथ दंडवत करते हुए छठ पूजा करने आईटीओ घाट पहुंचे श्रद्धालु, बताई ये वजह

नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ घाट को मॉडल छठ घाट के रूप में बनाया गया है. यहां पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधा सुनिश्चित की गई है. वहीं दूर दूर से आ रहे छठ व्रतियों की भी आस्था देखते ही बन रही है. सोमवार दोपहर से ही छठ पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आईटीओ घाट पर पहुंचने लगे. इस दौरान कुछ ऐसे भी श्रद्धालु दिखे, जो घाट तक दंडवत करते हुए पहुंचे. ईटीवी भारत ने ऐसे श्रद्धालुओं से बात कर उनका ऐसा करने के पीछे उद्देश्य जाना.

दंडवत करते हुए आए कुछ लोगों ने कहा कि उनकी छठी मैया के प्रति श्रद्धा और भावना है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि कुछ विशेष कारण है, जिसके लिए वह दंडवत करते हुए पूजा करने के लिए पहुंचे हैं. रंजीत यादव ने बताया कि वह दिल्ली के चित्र विहार से आईटीओ स्थित घाट तक दंडवत करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने छठी माता से कुछ कामना की है. उनकी मांग पूरी होती है तो वह आगे भी इस तरीके से दंडवत करते हुए छठ पूजा में शामिल होंगे.

आईटीओ घाट पर अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी के किनारे मौजूद श्रद्धालु (ETV BHARAT)

कामना पूरी होने पर दंडवत करते हुए आए: उनके अलावा रामेश्वर नामक श्रद्धालु ने बताया कि वह भी दंडवत करते हुए आईटीओ स्थित छठ घाट पर पहुंचे. उन्होंने छठ व्रत रखा हुआ है. छठी मैया ने उनकी मुसीबत में मदद की, जिससे उनकी कामना पूरी हुई. इसलिए वह दंडवत करते हुए छठ घाट तक पहुंचे.