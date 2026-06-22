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पौड़ी में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कंडोलिया देव, वार्षिक पूजन और भंडारा शुरू

पौड़ी नगर के शीर्ष पर स्थित कंडोलिया मंदिर क्षेत्र की आस्था और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है. जानिए क्या है मान्यता?

KANDOLIYA TEMPLE PAURI
कंडोलिया मंदिर में वार्षिक पूजन और भंडारा (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 7:42 PM IST

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पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी के आराध्य देव कंडोलिया ठाकुर के वार्षिक पूजन एवं भंडारे का शुभारंभ हो गया है. जो आगामी 21 जून तक चलेगा. इस तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करने के साथ ही प्रसाद ग्रहण करते हैं. हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिलती है.

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति, भंडारा समिति, स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों की ओर से कई हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं. मंदिर परिसर की साफ-सफाई, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और भंडारे की तैयारियां करीब एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं.

कंडोलिया मंदिर में वार्षिक पूजन और भंडारे का आयोजन: मंदिर समिति से जुड़े लोगों के मुताबिक, कंडोलिया मंदिर के वार्षिक तीन दिवसीय आयोजन की शुरुआत पहले दिन आसपास के गांवों से देव निशानों को पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मंदिर परिसर तक लाने से होती है. इस दौरान श्रद्धालु जयकारों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ देव निशानों का स्वागत करते हैं.

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पौड़ी के आराध्य देव कंडोलिया ठाकुर (फोटो- ETV Bharat)

आयोजन के दूसरे दिन मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रमों और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर देवता का गुणगान करते हैं और पूरी रात भक्ति रस में सराबोर रहते हैं. तीसरे और अंतिम दिन विशेष हवन-पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है.

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कंडोलिया में भक्तों की भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं. यह भंडारा कंडोलिया मंदिर के वार्षिक उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा माना जाता है. आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहता है.

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प्रसाद ग्रहण करतीं महिला (फोटो- ETV Bharat)

डुंगरियाल नेगी जाति के लोगों के हैं कुल देवता

यह मंदिर 'कंडोलिया देवता' को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय डुंगरियाल नेगी जाति के लोग अपना कुल देवता मानते हैं. मान्यता है कि कंडोलिया देवता चंपावत से पौड़ी आए, फिर यहीं पर वास किया. उन्हें भूमियां देवता के रूप में भी पूजा जाता है. श्रद्धालु उन्हें 'कंडोलिया ठाकुर' कहकर भी पुकारते हैं. इन्हें गोल्ज्यू देवता का स्वरूप भी माना जाता है. जो न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध है.

कंडोलिया मंदिर का यह वार्षिक उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि पौड़ीवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है. खास बात ये है कि रोजगार और अन्य कारणों से देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले पौड़ी के लोग भी इस अवसर पर अपने घर लौटकर आयोजन में शामिल होते हैं.

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कंडोलिया मंदिर में वार्षिक पूजन एवं भंडारे का शुभारंभ (फोटो- ETV Bharat)

उनका मानना है कि श्री कंडोलिया ठाकुर सदैव पौड़ीवासियों के सुख-दुख में उनके साथ रहते हैं, इसलिए इस वार्षिक पूजन में शामिल होना उनकी आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सहयोग का यह अनूठा संगम हर साल पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है.

कैसे पौड़ी आए कंडोलिया देवता?

लोक मान्यताओं के अनुसार, बहुत साल पहले कुमाऊं की एक युवती का विवाह पौड़ी गांव के डुंगरियाल नेगी परिवार में हुआ था. विवाह के बाद वो अपने ईष्ट देवता को एक कंडी (छोटी टोकरी) में रखकर साथ लाई. माना जाता है कि इसी कारण देवता को 'कंडोलिया देवता' के नाम से जाना जाने लगा और उनकी पूजा पौड़ी गांव में शुरू हुई

पौड़ी में पहाड़ी पर कैसे विराजमान हुए कंडोलिया देवता? कहा जाता है कि बाद में कंडोलिया देवता गांव के एक व्यक्ति के स्वप्न में प्रकट हुए और अपना मंदिर किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया. इसके बाद देवता की स्थापना पौड़ी नगर के ऊपर स्थित पहाड़ी पर की गई. स्थापना के बाद से ही कंडोलिया देवता न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए.

KANDOLIYA TEMPLE PAURI
छोलिया नृत्य की टीम (फोटो- ETV Bharat)

भगवान शिव के ही एक रूप माने जाते हैं कंडोलिया देवता: स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, कंडोलिया देवता भगवान शिव का ही एक स्वरूप हैं और अपने भक्तों को संकटों एवं संभावित अनिष्ट की पूर्व चेतावनी भी देते हैं. घने देवदार और अन्य हरे-भरे वृक्षों से घिरा मंदिर परिसर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम पेश करता है.

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प्रसाद तैयार करते लोग (फोटो- ETV Bharat)

साल भर श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जून महीने में आयोजित होने वाला तीन दिवसीय वार्षिक पूजन और विशाल भंडारा विशेष महत्व रखता है. इस दौरान पौड़ी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं.

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छोलिया नृत्य का नजारा (फोटो- ETV Bharat)

कंडोलिया मंदिर का यह वार्षिक आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है. बल्कि, यह क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, लोक आस्थाओं और सामाजिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है. हर साल आयोजित होने वाला यह भव्य कार्यक्रम मंदिर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जो श्रद्धा और सामुदायिक सहभागिता का अनूठा उदाहरण पेश करता है.

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